Balli a Granatissimi: "Puoi avere anche Buffon, ma..." L'ex portiere granata esprime il suo giudizio sul reparto difensivo granata

E' intervenuto ieri sera nella trasmissione "Granatissimi", in onda ogni martedì alle 21 sul canale 696 di Otto Channel, l'ex portiere granata Daniele Balli. Inevitabili da parte della conduttrice Giovanna Di Giorgio e degli ospiti in studio sulla situazione riguardante il reparto difensivo della Salernitana e in particolare sui due giovani portieri Radunovic e Adamonis. Di seguito il video della telefonata.

Redazione Sport