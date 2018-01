Rassegna Stampa: le notizie di oggi sul calciomercato granata L’apertura dei quotidiani locali e nazionali sul calciomercato della Salernitana

La sessione invernale di calciomercato è iniziata. La Salernitana è chiamata a rinforzare la propria rosa, e nel frattempo bisognerà necessariamente piazzare gli esuberi. Queste le trattative di giornata dei granata, secondo i quotidiani locali e nazionali:

Il Mattino apre con l’ormai imminente rinnovo di Alessandro Bernardini, prossimo a prolungare con i granata fino al 2020. Ieri è stato anche il giorno dell’ufficialità di Palombi, arrivato in prestito secco dalla Lazio e già in ritiro a Cascia. Questione di ore per un’altra ufficialità: la cessione di Gatto alla Virtus Entella. Ma il quotidiano parla di un’altra possibile uscita eccellente: Matteo Ricci piace alla Spal, in cui gioca Mattia Vitale (’97), centrocampista scuola Juve accostato ai granata. Si parla di un possibile scambio di prestiti, con l’avallo della Roma e dei bianconeri. Cicerelli interessa al Pordenone, Della Rocca alla Triestina, mentre per Odjer ci sono diverse squadre di B in lizza. Per la punta centrale si continua a monitorare la situazione di Cocco del Pescara.

Anche La Città, apre la pagina sul mercato granata con la notizia del rinnovo di Bernardini e dell’arrivo di Palombi a Cascia. Ora ci potrebbe essere anche l’offerta di rinnovo per Tuia, ma come anticipato già ieri dallo stesso quotidiano, al momento le parti non ne hanno ancora discusso, e il giocatore potrebbe decidere di cambiare aria.

Per Le Cronache sono Cocco e Pellizzer i profili più caldi del mercato della Salernitana. Per il quotidiano Il centravanti del Pescara ed il difensore centrale dell’Entella sono finiti nella lista della spesa del club granata e potrebbero essere ingaggiati nelle prossime ore. Anche qui troviamo l’interessamento per Ricci da parte della Spal, ma i granata avrebbero risposto picche.

Il Corriere dello Sport parla di un sondaggio fatto dai granata per Lorenzo Del Pinto (’90) del Benevento. Il difensore non trova spazio in Serie A con i sanniti, e visti i buoni rapporti tra le due dirigenze, l’ex Pescara potrebbe approdare in prestito all’ombra dell’Arechi.

La Gazzetta dello Sport lancia il nome del centrocampista Nicola Bellomo (’91) dell’Alessandria. I granata avrebbero sondato l’ex Bari per dare a Colantuono il trequartista che cercava. In uscita dato per fatto il passaggio di Cicerelli al Pordenone, mentre resta vivo l’interesse del Novara per Bernardini nonostante il rinnovo.

Redazione sport