Salernitana, un altro calciatore saluta la squadra Sta per essere ufficializzata un'altra cessione, i dettagli

Emanuele Cicerelli, sin da questa sera, potrebbe non essere più un calciatore della Salernitana. Come ampiamente prevedibile, l'ex attaccante della Paganese sarà dirottato altrove per dargli la possibilità di giocare con maggiore continuità contrariamente a quanto accaduto a Salerno: al momento, infatti, Cicerelli è sceso in campo una volta sola dal primo minuto nel delicato match di Avellino subentrando contro Ascoli e Frosinone dimostrando, tra l'altro, di essere in possesso di interessanti doti tecniche. Ufficializzato a settembre dopo una lunghissima trattativa, l'estroso esterno offensivo aveva palesato qualche perplessità perchè temeva di trovare poco spazio, cosa che effettivamente è accaduta e che ha spinto anche il suo entourage a valutare il salto all'indietro di categoria. Sembrava tutto fatto con la Sambenedettese, ma per motivi di natura tattica l'affare è sfumato in queste ore: decisivo l'inserimento nell'operazione dell'ambizioso Pordenone, dove approderà con la formula del prestito. Da limare gli ultimi dettagli: sembra che la società neroverde voglia inserire una clausola di rinnovo automatico e acquisto a titolo definitivo in caso di promozione in serie B, ipotesi che non affascina la Salernitana che vorrebbe, al contrario, riabbracciarlo a giugno con altri sei mesi di esperienza alle spalle. Seguiranno aggiornamenti.

Gaetano Ferraiuolo