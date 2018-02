Qui Pescara: differenziato per Campagnaro, Falco e Proietti Terapie per Bovo e Palazzi

Seduta di allenamento al mattino per i BiancAzzurri presso la struttura sportiva DelfinoTrainingCenter di Città Sant’Angelo, in vista della 25a giornata del Campionato Serie B con la partita PescaraSalernitana in programma sabato 10 febbraio, con inizio ore 15.00 allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara.

Attivazione atletica, lavoro tattico e tiri in porta. Lavoro differenziato per Hugo Campagnaro, Filippo Falco, Mattia Proietti. Fermo Pierluigi Cappelluzzo. Terapie per Cesare Bovo e Andrea Palazzi (entrambi rientreranno nelle rispettive sedi mediche per proseguire il personale percorso riabilitativo).

Intanto sono stati presentati questa mattina presso la sala stampa del DelfinoTrainingCenter i nuovi arrivi in casa biancazzurra.

Domani prevista doppia seduta di allenamento.

Redazione Sport