Balata: voglio il Var in B, ci attrezzeremo Il presidente della Lega B caldeggia l'uso della tecnologia in campo

La tecnologia in campo viene chiesta a gran voce da ormai diversi anni. Ogni stagione si contano diversi episodi arbitrali decisivi ai fini della classifica finale, e da questa stagione la Serie A ha deciso di ricorrere all'aiuto del Var (Video Assistant Referee). Naturalmente le polemiche sulle direzioni di gara non sono cessate dall'oggi al domani, ma gli episodi “sfortunati” sono oggettivamente diminuiti. Per questo l'ausilio della tecnologia dovrebbe essere inserito anche in un campionato come la Serie B, molto seguito e spesso bistrattato dalle nuove innovazioni. Il Var anche in cadetteria potrebbe sicuramente giovare all'andamento dela stagione sportiva. Ne invocava l’applicazione anche Lotito, dopo l'episodio del gol fantasma di Bocalon a Palermo: “Basta errori, ora si deve introdurre la tecnologia anche in serie B. Siamo penalizzati, serve l’innovazione. Già mi sono fatto sentire con chi di dovere. Gli ultimi risultati sono stati condizionati dagli episodi”. Così come anche il presidente dell’Avellino Taccone, l'aveva chiesto a gran vocedopo la gara di Perugia. Arrivano, dunque, come una panacea le parole di Mauro Balata, presidente della Lega B: “Il Var in Serie B? Lo vogliamo e lo stiamo chiedendo. C’è un problema di costi, ma spero possa arrivare già dalla prossima stagione. Potrebbe essere uno strumento utile, che rende tutto molto trasparente e giusto". Queste le sue dichiarazioni nel corso della trasmissione "La Politica nel pallone" su Gr Parlamento.

Redazione sport