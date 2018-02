VIDEO | Pucino: "Difficile trovare qualcosa che non va" Il difensore: "Colpa nostra, non degli allenatori. Mister felicissimo di noi, i tifosi..."

Schietto, rammaricato, ma come al solito pronto a rialzare la testa dopo una sconfitta, il difensore Raffaele Pucino ha parlato ai microfoni di OttoChannel esprimendosi così: "CI troviamo di nuovo a raccontare una partita un po’ strana. Nei primi 20 minuti ci hanno schiacciato perché attaccavano in tanti, noi facevamo fatica a ripartire e il mister ha cambiato modulo. Purtroppo non abbiamo sfruttato un paio di ripartenze. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, ma abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio calciando male o ritardando la battuta a rete. Serve un esame di coscienza, ma l’atteggiamento è quello giusto: è assurdo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, l’impegno non è mai mancato. L’allenatore lavora tanto durante la settimana ed è molto contento di quello che stiamo facendo, Colantuono ha fiducia in noi e sa quanto ci fa male tornare a casa con zero punti. Non dobbiamo avere paura, prima o poi usciremo da questa situazione difficile”. Pucino prosegue: “Da sabato dobbiamo ritrovare quel pizzico di fiducia che ci può portare ai tre punti. Io e i miei compagni siamo molto dispiaciuti, non meritiamo né noi, né il mister e né la piazza questi risultati. Ci alleniamo bene, chiedo ai tifosi di valutare con obiettività le ultime tre gare riconoscendoci il massimo impegno. A Terni non si può pareggiare in quel modo, col Carpi non dovevamo perdere perché in casa dobbiamo sfruttare queste occasioni, oggi ci hanno castigato nel nostro momento migliore. Nel calcio capitano questi momenti, noi sappiamo come stiamo lavorando e sicuramente ripartiremo”

Pucino chiosa così: "Abbiamo giocato una buona partita, come ho detto prima la fiducia deriva dal fatto che lavoriamo benissimo durante la settimana e sentiamo la fiducia della società e dell'allenatore. Non è colpa di Colantuono ora, non era colpa di Bollini prima: noi calciatori dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, ma viene difficile trovare qualcosa che non va. Già da sabato prossimo faremo di tutto per mettere in difficoltà la Pro Vercelli, magari giocando meno bene e portando a casa i tre punti. Sarà la partita della vita, è obbligatorio ripartire dalla buona prova offerta oggi contro il Pescara che è una delle squadre più organizzate della categoria. Non può sempre girarci male, è un periodo in cui veniamo puniti al minimo errore. A noi tocca essere più cattivi e chiudere le gare".

CLICCARE QUI PER ASCOLTARE L'INTERVISTA REALIZZATA DA OTTO CHANNEL

Gaetano Ferraiuolo