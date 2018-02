Zeman: "Avremmo potuto vincere 3-0" Il boemo salva la panchina: "La Salernitana si salverà senza problemi"

Conferenza stampa anche per il tecnico del Pescara Zdenek Zeman, abbastanza soddisfatto della prova della sua squadra e di una vittoria che, probabilmente, ha salvato la sua panchina. Almeno per questa settimana. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni tratte dal sito TuttoPescara.com: “Vittoria meritata. Primo tempo positivo anche se abbiamo giocato contro vento. Sono contento per Brugman. Per il gioco dipende da come si muovono gli attaccanti. Da Brugman, che non si discute, mi aspetto sempre qualcosa in più. Gravillon ha disputato una buona partita. La Salernitana ha fatto quello che poteva. Si salverà tranquillamente. Ha qualcosa in più rispetto alle squadre di bassa classifica. Sui calci d’angolo a nostro favore dobbiamo migliorare. In allenamento proviamo soluzioni che poi non riusciamo a mettere in pratica in partita. Il digiuno di Pettinari? Oggi ha fatto gol. Non sono così certo che fosse in fuorigioco. Le occasioni ci sono state. Non abbiamo concretizzato. Avremmo vinto 3 – 0"”. Analisi praticamente in totale contraddizione con quella del collega e amico Colantuono che, ai nostri microfoni, ha contestato l'operato arbitrale parlando di rammarico per il mancato pareggio al termine di una prestazione positiva. Alla fine, però, ha ragione sempre chi vince. E quindi, anche in questo caso, ha torto la Salernitana. Purtroppo...

Redazione Sport