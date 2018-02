VIDEO Di Roberto:complimenti a Della Rocca, guai ad abbattersi L'attaccante: "C'è bisogno di tutti per superare questo momento negativo"

Intervistato in esclusiva dalla redazione di OttoChannel, l'attaccante della Salernitana Nunzio Di Roberto ha commentato così l'ennesima sconfitta stagionale: "Le due squadre hanno lottato su tutti i palloni, il pareggio era il risultato più giusto, ma quel bel gol su punizione ci ha tagliato le gambe. Siamo abbastanza rammaricati perché è arrivata un’altra sconfitta, abbiamo cercato di pareggiarla, ma non ci siamo riusciti. Loro si sono abbassati quasi tutti, era più difficile trovare spazi e ora ci toccherà ripartire e lavorare per vincere in casa sabato prossimo contro la Pro Vercelli. Sono molto rammaricato, l’unica ricetta che conosco per ripartire è concentrarsi e pensare positivo durante la settimana correggendo gli errori, ma soffermandosi anche sulle cose che funzionano. L’unica strada che conosco è quella di lavorare con serenità e tranquillità. Vorrei fare i complimenti a Della Rocca: non giocava da tanto, ma la sua carriera parla chiaro e oggi ha dato un grosso contributo. Ora c’è bisogno di tutti: rientra Ricci, in rosa abbiamo Signorelli, tutti potranno fare la differenza e il gruppo dovrà rappresentare la forza della Salernitana. Gol subiti? E’ sempre colpa di tutti, non bisogna soffermarsi su un reparto o su un solo calciatore. Qualche errore ha intaccato il risultato finale, ma oggi non abbiamo sofferto mai e non abbiamo commesso alcuno sbaglio particolare. Brugman l’ha messa all’incrocio, la partita è cambiata con una giocata individuale”.

Gaetano Ferraiuolo