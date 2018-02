AAA cercasi spirito battagliero perduto. E ora...salviamoci! Dalle rimonte impossibili all'assenza di carattere. Riflessione sul rapporto tifo-società...

In queste settimane abbiamo più volte sottolineato che le operazioni di mercato condotte dalla società, gli errori fatti nella campagna acquisti estiva, il ribaltone tecnico e le scelte di Colantuono stanno condizionando in negativo il cammino di una Salernitana costretta assolutamente a guardarsi alle spalle per evitare sgradite sorprese in concomitanza con l'anno che condurrà al centenario. Buona parte della tifoseria, del resto, da mesi ha individuato in Lotito, Mezzaroma e Fabiani i responsabili di un torneo ben al di sotto delle aspettative generali, ma che non è ancora finito e va giocato fino all'ultimo con la speranza di conquistare quanto prima la salvezza per poi ripartire da zero e con rinnovate ambizioni. E' tempo, però, di iniziare a responsabilizzare anche i calciatori, sicuramente tra i meno "colpevoli", ma allo stesso tempo pagati profumatamente per offrire prove senza dubbio diverse da quelle recenti. Parlare sempre di episodi, soffermarsi su prestazioni discrete a cospetto di avversari ampiamente alla portata (Pescara, Carpi, Foggia) e addirittura sostenere in conferenza stampa che "si fa fatica a trovare qualcosa che non va, il mister è contentissimo di noi" significa che nessuno vuole assumersi le proprie responsabilità dopo tre mesi che hanno portato in dote sei sconfitte, quattro pareggi e appena due successi, con un paio di pesanti ko interni, una media di due gol subiti a partita e difficoltà oggettive in tutti i reparti. Per la serie "se si sta dando il massimo e si perde lo stesso, c'è poco da stare allegri".

La domanda che sorge spontanea è la seguente: che fine ha fatto quella Salernitana non bellissima, ma battagliera, caparbia, mai doma e determinata che seppe riconquistare il pubblico rimontando partite apparentemente compromesse? Non più tardi di qualche mese fa, i granata riprendevano tre volte la Ternana, segnavano due gol a Parma partendo dallo 0-2, regalavano un sogno al pubblico in quel di Avellino vincendo per 3-2 dopo aver visto i fantasmi, battevano l'attuale capolista Empoli in totale emergenza, fermavano Bari e Frosinone e pareggiavano 3-3 a Cesena in inferiorità numerica dopo essere stati a lungo sotto per 3-1. Che il gruppo stia pagando un calo psicofisico dopo aver dato tutto quello che aveva in quella fase? Che Colantuono non sia riuscito nemmeno a trasmettere il suo carattere alla squadra? Interrogativi ai quali quanto prima bisognerà dare una risposta, soprattutto perchè dietro iniziano a correre e il calendario proporrà sfide di cartello da sabato prossimo a fine marzo, con le big quasi tutte in trasferta, il derby di ritorno e due scontri diretti da non fallire contro Pro Vercelli e Ascoli. Già, scontri diretti. Fa male definire così la prossima partita di campionato, soprattutto perchè il famoso e sbandierato progetto triennale avrebbe dovuto prevedere ben altri scenari a questo punto della stagione. E' inutile, però, tornare indietro e ribadire vecchi concetti, anzi su un aspetto siamo d'accordissimo con Colantuono: ormai la squadra è questa ed è opportuno incoraggiarla senza pensare a quel che poteva e doveva essere e non è stato.

Benevento può essere un esempio da seguire

Proprio per questo occorre che la società scenda in campo in prima persona concretamente per provare a coinvolgere la tifoseria, o almeno quello zoccolo duro che, con tifo e passione, proverà a contribuire alla salvezza della Salernitana. Il CCSC vuole incontrare il ds Fabiani in settimana, il Salerno Club ha chiesto alla proprietà maggiore presenza sul territorio (i patron quasi da 4 anni non seguono la squadra in trasferta), tanti club anche della provincia hanno annunciato diserzione ad oltranza così come alcuni tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento, ma che hanno deciso di restare a casa temendo un altro campionato anonimo e di galleggiamento. A Lotito e Mezzaroma (che comunque in questi anni hanno investito e rappresentato una garanzia sotto tanti aspetti) il compito di riaccendere l'entusiasmo. Perchè Salerno, per amore della sua squadra, è pronta a fare la differenza a prescindere dagli obiettivi a patto che ci sia chiarezza. In passato, quando sono stati vinti campionati e trofei, il pubblico ha dato tantissimo in termini umani ai due presidenti, ringraziandoli, portandoli in trionfo e osannando le rispettive famiglie. Cosa che a Lotito non è mai capitata a Roma in quasi 15 anni. Se ad oggi c'è questo distacco emotivo tra le due componenti più importanti non dipende dagli obiettivi, ma dagli "atteggiamenti".

Tanto per fare un esempio, mentre a Salerno si andava a Milano per gli ultimi giorni di mercato con un budget ridotto e con il primo pensiero rivolto alle cessioni pur essendo a pochi passi dai play off, Vigorito a Benevento ha speso nel mercato di gennaio con una squadra ultima in classifica e piuttosto distante dalla quart'ultima posizione. La settimana scorsa bello il giro di campo con Sagna- ex nazionale francese, non certo l'ultimo arrivato- sotto il braccio e le lacrime agli occhi quando guardava la sua curva. Siamo certi che la piazza giallorossa saprà applaudirlo ed apprezzarlo a prescindere da come finirà questa stagione, ricordando che Vigorito ha investito fior di milioni in Lega Pro pur perdendo per sfortuna tante finali play off. Mai il presidente ha aspettato il dato della campagna abbonamenti per stabilire acquisti ed obiettivi, neanche in B la voglia di vincere è venuta meno pur essendo la prima stagione tra i cadetti . Altro che campionato di assestamento! Perchè non sono le vittorie o le sconfitte a far scoccare la scintilla, ma la voglia di costuire reciprocamente un grande rapporto, che vada ben oltre i 90 minuti della domenica. A Salerno basterebbe veramente poco: nell'interesse esclusivo della Salernitana quanto sarebbe bello un passo indietro da parte di tutti e un patto di ferro che permetta alle varie componenti di remare nella medesima direzione per salvare il salvabile. Con la promessa di tirare le somme a giugno, puntare su chi ha dimostrato di essere all'altezza di Salerno e proporre alla città un progetto ambizioso.

Gaetano Ferraiuolo