Il Pescara vince di misura, ma... I numeri dicono che la formazione di Zeman è stata più intraprendente

La Salernitana esce sconfitta dallo stadio Adriatico di misura 1-0. Una prestazione sufficiente da parte della squadra di Colantuono che però non è bastata per uscire indenni dalla trasferta abruzzese. La formazione di Zeman ha sbloccato la gara con un tiro su punizione di Brugman, che si è andato a insaccare nel sette sulla sinistra di Radunovic, che secondo alcuni ha anche qualche responsabilità sul gol incassato. In verità il calciatore biancazzurro indovina un tiro di rara precisione e discreta potenza, sul quale pochi portieri avrebbero potuto porre rimedio. Tra questi, però, purtroppo per i granata, non figura il numero uno serbo.

A guardare le statistiche della Lega B, la sconfitta della compagine di Colantuono appare più netta di quanto visto in campo: per passaggi (494 vs 338), passaggi completati (386 vs 229) e tiri dentro area (6 vs 4), risulta abbastanza evidente una maggiore supremazia da parte dei padroni di casa. Gli ospiti sono stati leggermente più intraprendenti per quanto riguarda i tiri in generale (8 vs 9). Anche tra i recordman della gara figurano per lo più calciatori del Pescara, tra tutti l'autore del gol Brugman. Per la Salernitana si distinguono nella categoria dei tiri Zito, Palombi e Kiyine. Sono numeri che lasciano riflettere e dimostrano come la squadra granata stia rendendo al di sotto del normale standard.

Di seguito le principali statistiche della gara:

Corner

Pescara 3 Salernitana 3

Passaggi

Pescara 494 Salernitana 338

Passaggi completati

Pescara 386 Salernitana 229

Tiri

Pescara 8 Salernitana 9

Tiri dentro area

Pescara 6 Salernitana 4

Falli fatti

Pescara 22 Salernitana 11

Falli subiti

Pescara 11 Salernitana 22

Percentuale possesso palla

Pescara 63 Salernitana 37

Gol

Pescara 1 Salernitana 0

Ammonizioni

Pescara 2 Salernitana 1

GOL

Gaston Brugman (Pescara) 1

TIRI

Antonio Zito (Salernitana) 2

Simone Palombi (Salernitana) 2

Luca Valzania (Pescara) 2

Gaston Brugman (Pescara) 2

Sofian Kiyine (Salernitana) 2

PASSAGGI COMPLETATI

Marco Perrotta (Pescara) 56

Antonio Balzano (Pescara) 54

Marco Carraro (Pescara) 49

Andrew Gravillon (Pescara) 48

Gaston Brugman (Pescara) 42

Maurizio Grillo