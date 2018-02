U17: grande prova a Roma, finisce 1-1 La Salernitana Under 17 ferma i giallorossi sul pari

Dopo un periodo in cui i risultati stentavano ad arrivare, la Salernitana Under 17 offre una grande prestazione nella trasferta di Roma. La squadra di Ferraro si porta quasi subito in vantaggio grazie al gol di Pistola. Al vantaggio dei granata, risponde alla mezz’ora la rete di Chierico, che chiude la prima frazione di gara sull’1-1. Nella ripresa le due squadre si riaffrontano a viso aperto, ma le due difese hanno la meglio e la gara termina in pareggio. Un punto pesantissimo, che rilancia il morale dei granata.

Il tabellino:

ROMA: Cardinali; Parodi, Santese, Laurenzi, Coccia (1'st Bamba); Greco (37'st Meo), Chierico (1'st Cataldi), Simonetti (29'st Molinari); Silipo (29'st Marini), Barbarossa (1'st Bucri), Cangiano. A disp.: Giuliani, Aglietti, Proietto. All.: Baldini.

SALERNITANA: Scognamiglio V.; Novella, Cataldi D., Fucci, Gambardella; Volpe (1'st Esposito), Marino, Pezzo (29'st Cesarano); Raiola (16'st Battipaglia), Pistola (16'st Del Regno), Iannone (29'st Magliulo). A disp.: Scognamiglio G., Galiano, Russo, Buscè. All.: Ferraro.

Reti: 13'pt Pistola (S), 30'pt Chierico (R).

Simone Gallo