Puscas-gol: l’ex Benevento regala la vittoria al Novara Esordio positivo di mister Di Carlo, che espugna il Tombolato

Domenica di Serie B nel segno degli ex Benevento. Ciciretti e Ceravolo, protagonisti al “Tardini”, salvano da una sconfitta interna il Parma contro il Perugia e una tripletta di Puscas consente al Novara di espugnare il “Tombolato” e condannare il Cittadella alla sua terza sconfitta interna consecutiva. Bel colpo per l’attaccante scuola Inter, che nella regular season dello scorso torneo aveva realizzato solo quattro gol. Funziona la cura Di Carlo, almeno considerando il largo successo di stasera contro la squadra di Venturato.

La cronaca - Cominciano bene gli ospiti che al 10’ vanno in gol: cross al bacio dalla sinistra di Calderoni che Puscas appoggia comodamente in rete. Il Cittadella non ci sta e prova una reazione, poco convincente, che non dà i frutti sperati. La compagine di Di Carlo controlla la gara e cerca di pungere quando può in contropiede. Due azioni di Schenetti al 23’ e di Strizzolo tre minuti dopo portano qualche pericolo dalle parti Montipò. Però sono ancora gli ospiti al 40’ a provocare con Ronaldo qualche brivido ad Alfonso, che respinge di piede. Al 43’ il pareggio del Cittadella: Kouame mette al centro un buon pallone che Strizzolo riesce a spedire alle spalle di Montipò. Il primo tempo termina in parità 1-1.

La partita ha una svolta nella ripresa. Al 10’ giunge il secondo vantaggio per gli ospiti su azione d’angolo di Sansone, il tocco di Moscati è per l’ex Benevento che di testa insacca sorprendendo Alfonso. Al 30’ una buona opportunità per i padroni di casa di pareggiare, ma Schenetti sbaglia da buona posizione. Subito dopo è Strizzolo a impegnare Montipò. Nel frattempo Schenetti prende a calci il palo stizzito per l’occasione mancata poco prima. La formazione di Venturato accusa psicologicamente lo spettro della terza sconfitta interna consecutiva e consente a Puscas di chiudere definitivamente la gara al 49’. Contropiede di Moscati, che serve un assist al compagno, bravo a siglare di testa la sua tripletta personale. Finisce 1-3 con il Cittadella fermo a quota 38 a pari punti con il Bari e il Novara che raggiunge Salernitana e Avellino a 30 punti in classifica.

CITTADELLA – NOVARA 1 – 3

CITTADELLA: Alfonso; Pezzi (40′ st Arrighini), Scaglia, Varnier, Benedetti (33′ st Liviero); Schenetti, Iori (C), Pasa, Vido (22′ st Chiaretti); Kouame, Strizzolo. A disp. Paleari, Lora, Bartolomei, Pelagatti, Liviero, Adorni, Settembrini. All. Roberto Venturato.

NOVARA: Montipò, Mantovani, Casarini (C), Sansone (36′ st Macheda), Chiosa, Puscas, Ronaldo (26′ st Orlandi), Moscati, Dickmann (30′ st Troest), Calderoni, Golubovic. A disp. Farelli, Benedettini, Del Fabro, Sciaudone, Di Mariano, Maracchi, Seck, Lukanovic, Bove. All. Domenico Di Carlo.

Arbitro: Piccinini di Forlì (Grossi-Mastrodonato; IV uff. Marini)

Marcatori: 10′ pt Puscas, 43′ pt Strizzolo; 10′ st Puscas, 49′ st Puscas.

Ammoniti: Sansone, Strizzolo, Mantovani, Calderoli, Montipò.

Angoli: 5 – 4

Recupero: 2′ – 5′

Spettatori: 3.300 circa

Maurizio Grillo