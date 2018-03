U15, De Santis: niente da rimproverare, usciamo a testa alta La Salernitana Under 15 sconfitta di misura dal Napoli

Sfortunata sconfitta per la Salernitana Under 15 nel derby con il Napoli di questa mattina. Al “Volpe” i granatini si arrendono 1-0, al termine di una gara combattuta alla pari contro una delle corazzate del girone. La rete che decide il match è di Acampa, bravo, dopo appena quattro minuti, a sfruttare una leggerezza difensiva dei padroni di casa e battere il portiere avversario. Questa è stata forse l’unica sbavatura di una gara quasi perfetta dei ragazzi di De Santis, come analizzato dallo stesso tecnico: «Abbiamo giocato il nostro calcio, contro una squadra d’altissimo livello con all’interno anche dei ragazzi in odore di Nazionale. Dispiace per la sbavatura che ha deciso la sfida, ma non posso che essere soddisfatto della prestazione offerta. Abbiamo giocato alla pari senza mai soffrire le loro incursioni. Usciamo dal campo a testa alta, ed io personalmente non posso recriminare niente ai ragazzi, hanno dato tutto ed avrebbero meritato miglior sorte».

Il tabellino:

SALERNITANA: Colantuono, Sangiovanni, Murano, Russo, Froncillo, Lauro, Imperiale, Dommarco, Palmieri, Citarella, De Stefano. A disp.: Galante, Radano, Fresa, Accietto, Natella, Cioce, Balzano, Salerno, Santaniello. All.: De Santis.

NAPOLI: Baietti, Somma, Cirillo, Barba, Vitiello, Iaccarino, Acampa, Esposito, De Simone, D’Ambrosio, Umile. A disp.: Ammaturo, Ros, Maciariello, Calcagno, Vergara, De Martino, Natale, Pesce, D’Orta. All.: Sorano.

Arbitro: Coluccino di Avellino.

Ammoniti: Barba (N), Palmieri (S), De Simone (N), Froncillo (S).

Reti: 4’pt Acampa (N).

Simone Gallo