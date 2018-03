Ciao Giampiero, il saluto degli amici La Salernitana gli lascia in ricordo un paio di guantoni da portiere. Breda gli dedica la vittoria

Si sono svolti stamattina i funerali dell’avvocato Giampiero Naddeo, grande tifoso della Salernitana scomparso tragicamente due giorni fa, lasciando nello sgomento parenti e i tanti amici che lo conoscevano. Frequentava la tribuna dello stadio Arechi, insieme ai compagni del Salerno Club 2010. Andrea Criscuolo, suo fraterno amico, gli ha anche dedicato un video (cliccare qui). Tanti gli intervenuti all’appuntamento dell’estremo saluto questa mattina nella stracolma Chiesa del Crocifisso. Presenti, oltre ai familiari e ai tanti amici, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, con alcuni assessori e consiglieri comunale, Salvatore Gagliano, presidente della F.I.G.C. Campana, Salvatore Orilia e gli associati del suo club e tanti altri tifosi granata.

Anche la Salernitana non ha fatto mancare la sua presenza con il team manager Salvatore Avallone, che gli ha voluto rendere omaggio per l’ultima volta con una maglia e dei guantoni da portiere (nella foto). Giampiero, infatti, si dilettava a giocare in porta a calcetto con i suoi amici. Un particolare toccante quando Sasà ha posto i guanti dentro il feretro a fargli compagnia nel lungo viaggio. Anche sulla bara sono state poste la maglia della Salernitana, la sciarpa del Salerno Club 2010 e un’altra granata. Giampiero ero molto amico anche di Roberto Breda, che ieri ha voluto dedicare la vittoria del suo Perugia all’amico scomparso: “Voglio dedicare questa vittoria a un mio caro amico di Salerno, che ieri è venuto a mancare, l’avvocato Giampiero Naddeo. Era un mio amico e una persona eccezionale. La vita ha un valore incommensurabile”, queste le parole dell’ex capitano granata al termine della gara contro lo Spezia.

