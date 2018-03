Le curiosità: 7 ex a segno, in 11mila al seguito dei granata Longo mister X, marzo d'oro per Colantuono. Nel confronto con Bollini...

Come ogni settimana, la redazione di Granatissimi.Ottopagine propone statistiche e curiosità relative all'ultima gara giocata dalla Salernitana. Il Frosinone, eccezion fatta per il 2-0 play off del 2014, continua a soffrire quando incontra i granata tra le mura amiche: 2-0 nel 2008 con gol di Fava e Ciaramitaro, doppio pareggio nel 2013-14 (0-0 in coppa, 2-2 in campionato con rete subita a tempo scaduto), 1-3 l'anno scorso con doppietta di Coda e colpo di testa vincente di Rosina. Ecco le altre curiosità di giornata:

-Longo mister...X: quattro partite da avversario in veste di allenatore, altrettanti pareggi. L'anno scorso, con la Pro Vercelli, strappò un prezioso 1-1 all'Arechi grazie ad una rete nella ripresa di Mattia Sprocati comportando indirettamente l'allontanamento del collega Giuseppe Sannino e l'avvento di Alberto Bollini. Nella sfida di ritorno, invece, bianconeri e granata chiusero un match decisamente brutto sul risultato di 0-0, ma con un gol ingiustamente annullato a Minala dal signor Sacchi per fuorigioco inesistente. Quest'anno analoga situazione: 1-1 in trasferta, 0-0 in casa

-difesa bunker: per la prima volta in questa stagione, la Salernitana riesce a mantenere la porta inviolata per due partite consecutive. In generale il rinato Radunovic ha subito appena due reti negli ultimi 360 minuti, una media in totale controtendenza con quanto accaduto sino al match contro lo Spezia. I granata, tra andata e ritorno, hanno chiuso il match senza rete al passivo appena sette volte, rispettivamente contro Venezia, Spezia, Ascoli, Entella, Pro Vercelli, Avellino e, appunto, Frosinone.

-Colantuono, marzo d'oro: come avevamo rimarcato nelle settimane precedenti, marzo è un mese che porta abbastanza fortuna al tecnico granata. Nelle ultime tre settimane, infatti, la Salernitana ha viaggiato ad una media play off conquistando due vittorie e un pareggio, con 5 gol segnati e appena uno subito, tra l'altro rocambolesco, a tempo quasi scaduto e totalmente ininfluente ai fini del risultato. La media di Colantuono sta decisamente migliorando dopo una partenza negativa: in totale il trainer laziale ha conquistato a Salerno 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, un totale di 15 punti e una media di 1,11 a gara. Al momento la sua Salernitana ha un vantaggio maggiore sulla zona play out rispetto all'era Bollini (+5 contro +3), ma è più lontana dai play off (-6 contro -4)

-la carica dei...10mila: anche ieri pomeriggio la Salernitana ha praticamente giocato in casa. Allo Stirpe, infatti, erano presenti 1300 supporters granata, con folta rappresentanza anche nei distinti e in tribuna. E' la prima volta che il nuovo stadio gialloblu fa registrare il sold out nel settore ospiti, altro record che certifica lo strapotere della tifoseria di Salerno. In totale 10380 persone hanno assistito, sin ora, alle sfide in campo esterno del cavalluccio marino: in 2500 erano a Cesena, oltre mille tra Parma, Avellino, Terni e Frosinone, 500 di martedì sera sia a Vercelli, sia a Novara. Facile prevedere che i numeri saranno ancora più importanti nelle prossime due sfide contro Empoli e Bari, occasione per rinnovare il gemellaggio e per spadroneggiare in uno stadio bellissimo e che spesso ha accolto anche tremila cuori granata

-grande con le grandi: pur avendo perso qualche punto di troppo contro le cosiddette piccole, la Salernitana si è confermata osso duro per le big del campionato cadetto. Due pareggi su due contro il Frosinone, Empoli battuto in casa con nove titolari indisponibili, 2-2 contro il Bari, 2-2 a Parma in rimonta, 4 punti conquistati contro il Venezia, segno X anche contro Cremonese e Perugia. Non va sottovalutato anche il blitz di Avellino: all'epoca i lupi erano in zona promozione e, dopo il 2-0 di Laverone, si ritrovarono addirittura da soli in vetta alla classifica scavalcando il Palermo

-il turno degli ex: tanti giocatori con trascorsi a Salerno hanno timbrato il cartellino in questo fine settimana. Venerdì sera era toccato ad Agnelli e Mazzeo nel successo per 2-1 del Foggia sul Cesena, ieri rispettivamente a Rodriguez, Donnarumma, Falzerano, Litteri e Sciaudone, tra l'altro prossimo avversario della Salernitana. Bene anche gli allenatori: Breda, a Perugia, ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva, chissà domani se Grassadonia batterà il record di 9 risultati utili di fila in B alla guida della Pro Vercelli

Gaetano Ferraiuolo