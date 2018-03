Salernitana, gioia social: "Prova da squadra vera" La carica di Pucino, l'entusiasmo dei calciatori

Impossibilitati ad esprimere il proprio pensiero in conferenza stampa, i calciatori della Salernitana hanno manifestato la loro gioia per la prestazione offerta ieri pomeriggio allo Stirpe attraverso i social network. Emblematico quanto scritto su Instagram dal difensore Raffaele Pucino, uno dei leader dello spogliatoio e giocatore ormai diventato indispensabile anche in un ruolo non propriamente suo come quello di terzino sinistro: "Un'altra prestazione da squadra vera in un campo difficile. Jamm a vrè, avanti così!", una frase che ha scatenato l'entusiasmo del popolo web che, nella sezione riservata ai commenti, ha colto l'occasione per complimentarsi con uno dei perni fondamentali della rosa. "Siamo noi a ringraziare te, partita dopo partita sei diventato sempre più determinante" il pensiero di un tifoso. Molto contento anche l'attaccante Alessandro Rossi, rientrato ufficialmente in gruppo dopo aver saltato cinque gare per infortunio: sulla sua personale bacheca ha postato una foto che ritrae Di Roberto lottare come un leone contro Maiello, con il risultato finale in bella vista e la speranza di rientrare presto in campo per vivere da protagonista questo rush finale. "Un altro piccolo passo verso l'obiettivo" scrive Alessandro Tuia, in assoluto uno dei migliori in campo e capace di giganteggiare a cospetto del fortissimo attacco del Frosinone. "Forza granata" dice invece Antonio Zito, Casasola elogia la prestazione della Salernitana proponendo l'immagine di uno dei suoi tanti interventi decisivi in scivolata. Nell'epoca dei social, dunque, i calciatori continuano a condividere le proprie sensazioni con una tifoseria sempre più soddisfatta per la crescita dei granata e che spera di festeggiare ancora domenica prossima così come sta accadendo da tre settimane a questa parte.

Gaetano Ferraiuolo