U16: che beffa nel finale, sfortunata sconfitta col Napoli La Salernitana Under 16 sconfitta al fotofinish nel derby

Al termine di una gara molto equilibrata ed indubbiamente condizionata dalle condizioni metereologiche, la Salernitana Under 16 esce sconfitta dal derby contro il Napoli di pari categoria. Che quella con i partenopei non sarebbe stata una sfida facile lo si sapeva (gli azzurri sono una delle corazzate del girone), ma i granatini possono recriminare un risultato. che per quanto visto in campo. non rispecchia la grande prestazione offerta. Soprattutto nel primo tempo i ragazzi di mister Landi hanno dominato il campo, sfiorando più volte la rete. Nella ripresa un po’ meglio gli ospiti, con il gol nel finale di Montaperto che regala la vittoria agli azzurri. Al di là del risultato finale, però, resta un’ottima prova della Salernitana, che con questa intensità potrebbe togliersi ancora delle soddisfazioni in questo finale di stagione.

Il tabellino:

SALERNITANA: De Simone, Iaiunese, Carrino, Vignes, Di Micco, Guzzo, Pellino (24’st Fois), Della Torre, Guida, Manzo (28’st Petrullo), Ramazzotti (12’st Arena). A disp.: Tancredi, Rolando, Onda, Stratoti, Mastrogiovanni. All.: Landi.

NAPOLI: Maione, Parisi, Musella, Ceparano (34’st Cretella), Costanzo, D’Onofrio (34’st Marrazzo), Cavucci (18’st Montaperto), Virgilio (1’st Marrazzo), Della Pietra (1’ st D’Agostino), Russo (1′st D’Amato), Mancino (41’st Barruffo). A disp.: Pinto, Autiero, Tello. All.: Carnevale.

Arbitro: Russo di Torre Annunziata.

Ammoniti: Di Micco (S), Manzo (S), Della Pietra (N).

Reti: 36’st Montaperto (N).

Simone Gallo