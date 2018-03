Domani Salernitana e Novara tornano al lavoro Di Carlo: “La mia squadra non molla mai”

Il Novara non molla mai, lo dice anche il suo tecnico Mimmo Di Carlo: “Ora comincio a vedere il Novara che voglio, la nostra crescita è evidente. E complimenti a Sciaudone, che ha avuto un ottimo impatto sulla gara”. E' un avvertimento per la Salernitana, che domenica prossima affronterà i piemontesi allo stadio Arechi. Di Carlo sogna l'aggancio in classifica, ma la Salernitana ha trovato continuità di risultati raccogliendo un buon punto sul difficile campo dello Stirpe, dopo le due vittorie consecutive ad Ascoli e contro l'Avellino.

Entrambe le squadre riprenderanno la preparazione domani alle ore 15: la Salernitana si ritroverà al campo Volpe e il Novara ha programmato gli allenamenti della settimana a Novarello: appuntamento martedì 20, giovedì 22, venerdì 23 alle ore 15, mercoledì 21 e sabato 24 alle ore 10:30.

M.G.