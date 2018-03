U17: Avellino annichilito, il derby è ancora una volta granata La Salernitana Under 17 si impone 3-1 in casa degli irpini

Una settimana dopo il derby tra Salernitana ed Avellino, finito 2-0 per i granata, la Salernitana Under 17 bissa il successo della prima squadra e torna vittoriosa dalla trasferta irpina. Un 3-1 a domicilio, consegnato dai ragazzi di Ferraro, che inorgoglisce una città, e soprattutto conferma come quest’anno per i biancoverdi non c’è pace quando c’è di mezzo il granata. Su un campo pesante, condizionato dalla pioggia, la squadra di Ferraro tiene bene le proprie fila, e dopo un primo tempo terminato a reti bianche, nella ripresa rifila un tris nel giro di 8 minuti: al 7’ apre le danze Panzavolta, il bis è di Cesarano, poi Volpe chiude i giochi al 15’. Avellino freddato e Salernitana padrona indiscussa. Nel finale arriva anche il gol della bandiera degli irpini, con Coiro che finalizza un calcio di rigore in due tempi.

Il tabellino:

AVELLINO: Pizzella, Cimmino, Buonocore (1’st Caputo), Sannia, Saporito, De Luca, Migliaccio (18’st Farinelli, 18’st Gargaro), Corcione (30’st Cuomo), Coiro, Falco (1’st Garofalo), Monaco (1’st Antignano). A disp.: Pone, Paudice, Conte. All.: Rocco.

SALERNITANA: V. Scognamiglio V. (36’st G. Scognamiglio), Cesarano (36’st Galiano), Gambardella, Pezzo, Panzavolta, Cataldi, Del Regno (21’st Marino), Volpe (36’st Del Prete), Pistola (21’st Battipaglia), Esposito (21’st Magliulo), Raiola (30’st Buscé). A disp.: Migliore, Russo.: All. Ferraro.

Arbitro: Romaniello di Napoli.

Ammoniti: Corcione (A), Monaco (A), Del Regno (S).

Reti: 7’st Panzavolta (S), 11’st Cesarano (S), 15’st Volpe (S), 43’st Coiro (A).

Simone Gallo