Bocalon, è il suo momento L'attaccante granata nelle ultime due gare si è travestito da “Coda”

E' l'uomo del momento: Riccardo Bocalon. L'attaccante della Salernitana, giunto nel mercato estivo dall'Alessandria, dove lo scorso torneo ha realizzato 20 gol in 37 gare della regular season, al suo arrivo a Salerno non ha raccolto nella prima parte del torneo grossi consensi, venendo spesso criticato dalla stampa e dagli stessi tifosi.

Coda docet

Era accaduto anche a Coda. Il bomber ora al Benevento, probabilmente anche per colpa di una tardiva condizione atletica, non riuscì subito a ingranare, entrando nel mirino delle critiche. La sua forza di volontà però gli consentì di rimboccarsi le maniche e nel giro di poco tempo addirittura riuscì a diventare il beniamino del pubblico granata. Tornando a Riccardo, va sottolineato che nonostante le critiche, il calciatore ha comunque realizzato finora ben otto reti, facile quindi immaginare per lui un futuro a due cifre in breve tempo. Nel derby contro l'Avellino la sua prestazione è stata magistrale. Abbiamo anche sottolineato, che in campo ci è sembrato di vedere a tratti proprio Coda, un calciatore in grado di tenere da solo sotto scacco tutta la difesa irpina e di far salire la squadra, proprio come il buon Massimo.

Ora si attende la sua quarta doppietta stagionale

Anche contro il Frosinone la sua prova è stata più che buona. Si è sacrificato molto per la sua squadra, purtroppo è mancato, così come contro i “cugini” irpini, solo il gol. A dire il vero, lo ha anche sfiorato a una manciata di minuti dal termine con un bel colpo di testa, che avrebbe meritato migliore sorte. La società ha investito molto sull' attaccante. Ha puntato su di lui, ritenendolo un degno successore di Coda e, perchè no, anche di Donnarumma. Contro il Novara qualcuno spera nella sua quarta doppietta stagionale, ma in tanti sarebbero disposti ad accontentarsi di un solo gol, quello della vittoria.

Maurizio Grillo