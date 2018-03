Foggia, commissariato il club rossonero La decisione nasce da un'inchiesta della Dda

Una brutta notizia per il Foggia Calcio: è da poco giunta notizia del commissariamento da parte del gip di Milano Giulio Fanales, su richiesta del pubblico ministero Paolo Storari. La decisione nasce da un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia per il reato di riciclaggio, che ha comportato l'arresto del patron del Foggia Fedele Sannella. Per un anno la società pugliese sarà amministrata da un commercialista di Bari.