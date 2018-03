Carpi, profumo di play-off Melchiorri, autore di una doppietta, regala la vittoria alla squadra di mister Calabro

Melchiorri sugli scudi questa sera al Cabassi, con Carpi che si conferma una seria candidata ai play-off. Finisce 2-0 contro la Pro Vercelli, che con la sconfitta resta incollata al penultimo posto a 29 punti al pari con l’Ascoli e a tre punti dalla Ternana in coda alla classifica. Sono i padroni di casa a fare la gara. Da subito fanno capire che hanno intenzione di sfruttare al massimo la gara casalinga. La Pro Vercelli cerca di controllare la partita come può, ma è costretta al 33’ a incassare il primo gol di svantaggio: colpo di testa di Sabbione e Melchiorri è lesto e bravo a infilare la sfera alle spalle di Pigliacelli. La compagine di Grassadonia cerca di cambiare ritmo alla gara e impensierire la retroguardia avversaria, ma non riesce a rendersi particolarmente pericolosa dalle parti di Colombi e così Melchiorri nella ripresa al 20', proprio in un momento favorevole ai piemontesi, d’intuito approfitta di un retropassaggio scellerato di Konate e sorprende ancora una volta il portiere ospite. Sul 2-0 praticamente si chiude la gara, con Colombi protagonista che nega il gol della bandiera alla Pro Vercelli con un paio di interventi provvidenziali proprio nei minuti di recupero.

CARPI-PRO VERCELLI 2-0

CARPI (3-5-1-1): Colombi, Poli, Capela, Ligi; Pachonik, Verna (36’st Concas), Pasciuti, Garritano (41’st Bittante), Di Chiara; Sabbione; Melchiorri. A disp.: Brunelli, Giorico, Malcore, Palumbo, Saric, Brosco, Calapai, Jelenic, Nzola, Saber. Allenatore: Calabro

PRO VERCELLI (3-5-2): Pigliacelli, Konate (21’st Gatto), Gozzi, Bergamelli; Berra, Germano (31’st Morra), Castiglia, Paghera, Mammarella; Raicevic, Kanoute (18’st Reginaldo). A disp.: Gilardi, Altobelli, Rovini, Ivan, Da Silva, Pugliese, Jidayi, Marcone. Allenatore: Grassadonia

Arbitro: Fourneau di Roma 1 (Muto-Villa; IV uff. Zufferli)

Reti: 33’pt e 20’st Melchiorri

Note: ammonito Berra; recupero 1′ primo tempo e 4′ secondo tempo

Maurizio Grillo