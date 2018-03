Classifica marcatori: super Donnarumma Sale Melchiorri, prima gioia per Rodriguez

Nella trentunesima giornata della serie B sono stati segnati complessivamente 28 gol, con la doppietta di Melchiorri che ha chiuso un turno tutto sommato interlocutorio e che ha permesso soltanto all'Empoli di avviare la prima figua. Come ormai capita ogni settimana ha timbrato il cartellino l'ex attaccante della Salernitana Alfredo Donnarumma, ora a 17 gol: in pratica quanto fatto a Salerno in due anni. Tre doppiette, tutte di pregevole fattura: Alberto Cerri a Perugia, Andrea La Mantia dell’Entella (oggetto del desiderio in inverno del sodalizio granata) e, appunto, quella di Federico Melchiorri del Carpi. Diseguito la classifica marcatori, Sprocati e Bocalon restano rispettivamente a quota 9 e 8, mentre l'ex compagno di reparto Rodriguez sale a 5.

21 RETI Caputo (3, Empoli).

17 RETI Donnarumma (2, Empoli).

15 RETI Di Carmine (2, Perugia); Montalto (2, Ternana).

13 RETI Galano (1, Bari); D. Ciofani (Frosinone).

12 RETI Mazzeo (4, Foggia); Nestorovski (3, Palermo); Cerri (2, Perugia); Pettinari (Pescara).

11 RETI Jallow (Cesena); La Mantia (1, Entella); Ciano (1, Frosinone).

10 RETI Caracciolo (2, Brescia).

9 RETI Kouame (Cittadella); Sprocati (Salernitana); Litteri (Venezia; 5 nel Cittadella).

8 RETI Castaldo (4, Avellino); Torregrossa (Brescia); Iori (5, Cittadella); Calaiò (4, Parma); Bocalon (Salernitana).

Redazione Sport