Spettatori, nel fine settimana applausi per Foggia e Salerno Solo una partita ha superato quota 10mila, l'Arechi resta sesto

Ancora una volta gli stadi di serie B hanno fatto registrare un brusco calo di presenze, complice anche un calendario particolare che ha visto tutte o quasi le piazze più importanti giocare in campo esterno. Solo a Frosinone è stata superata la fatidica quota dei 10mila: in totale in 11599 hanno assistito alla partita dello Stirpe, 1300 dei quali provenienti da Salerno e nettamente superiori sugli spalti dal punto di vista del tifo e del calore. Anche grazie a loro la Salernitana è riuscita a strappare un punto preziosissimo, conferma del fatto che il fattore dodicesimo conta anche in campo esterno. Leggermente al di sotto degli standard anche Foggia, anche perchè la sfida si è giocata di venerdì sera e con un clima molto freddo: erano in 9438 per la sfida col Cesena, una spinta incredibile che ha permesso ai rossoneri di ribaltare l'iniziale 0-1 proprio attaccanto sotto la curva Sud.

Terzo gradino del podio per Brescia-Cremonese, derby che ha risvegliato l'entusiasmo del popolo biancazzurro e che è stato impreziosito dalla presenza di tanti supporters ospiti. Ultimo posto, manco a dirlo, per Carpi-Pro Vercelli (1400 spettatori, quanti hanno seguito la Salernitana in terra ciociara), ad Avellino 250 paganti e tribuna completamente deserta, a Chiavari e Cittadella numeri sopra i tremila soprattutto grazie alla presenza di un nutrito gruppo di tifosi nel settore ospiti. Salerno, nella speciale classifica del tifo, resta sesta: in totale in 142627 hanno assistito alle gare casalinghe dei granata, una media di 9508 a gara che rimane inferiore anche a quella della C1. Ecco nel dettaglio i dati del trentunesimo turno:

Ascoli-Ternana 4487 spettatori

Avellino-Pescara 2500 spettatori circa

Brescia-Cremonese 7765 spettatori

Carpi-Pro Vercelli 1400 spettatori

Cittadella-Bari 3828 spettatori

Empoli-Venezia 4035 spettatori

Entella-Parma 3000 spettatori

Foggia-Cesena 9438 spettatori

Frosinone-Salernitana 11599 spettatori (1350 da Salerno)

Novara-Palermo 4182 spettatori

Perugia-Spezia 7555 spettatori

Gaetano Ferraiuolo