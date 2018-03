Tutta l'Italia parlerà...granata! Che boom in trasferta In 11mila a sostegno di una fede, record allo Stirpe e numeri da A

Se in casa si è registrato un brusco calo di presenze soprattutto in questo girone di ritorno (eccezion fatta per i quasi 17mila del derby con l'Avellino), in trasferta la torcida granata continua a fare la differenza non solo in termini di passione e calore, ma anche sul piano squisitamente numerico. Dando uno sguardo ai vari dati riferiti a questa stagione, in quasi 11mila hanno girato l'Italia per seguire la Salernitana, numeri impressionanti secondi soltanto a quelli del Foggia (che da questo punto di vista non ha davvero rivali, almeno per il momento) e che fanno invidia anche a molte piazze di serie A. Tanto per fare un esempio c'erano appena una trentina di cagliaritani a Benevento per uno scontro salvezza fondamentale, un centinaio di fiorentini a Torino, una decina di supporters del Sassuolo a Udine e scenari molto "freddi" anche quando Chievo e Crotone giocano lontano dalle mura amiche. Allo Stirpe è stato battuto un record che resterà per sempre nella storia del calcio ciociaro: quella granata è stata la prima tifoseria a far registrare un sold out per il settore ospiti, al punto che in 250 erano in tribuna e molti altri nei distinti, come si è evinto dal boato dello stadio quando la Salernitana è scesa sul terreno di gioco per il riscaldamento.

Un migliaio anche a Parma, Terni ed Avellino, il record è stato stabilito nella trasferta di Cesena: erano quasi in tremila, con un settore ospiti gremito come mai è accaduto al Manuzzi quest'anno. "E' stata una di quelle gare che abbiamo pareggiato grazie al pubblico, sono stati impressionanti" disse ai nostri microfoni Leonardo Gatto in merito. Erano di meno, ma meritano un plauso ancora più forte i 500 di Venezia, i 100 in coppa Italia in pieno agosto a Carpi, i 450 che sono andati in Piemonte in concomitanza con i due turni infrasettimanali. I due dati più bassi a Palermo (120) e Ascoli (187), ma da qui a fine stagione i numeri aumenteranno esponenzialmente soprattutto in previsione dell'esodo di Bari. Salerno, dunque, ha vinto ancora: chissà che battendo il Novara non possa esserci un altro record già ad Empoli....

Gaetano Ferraiuolo