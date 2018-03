Giudice Sportivo:le decisioni della decima giornata di ritorno Squalificato Golubovic del Novara

Sono 11 i calciatori fermati dal giudice sportivo a margine della decima giornata di ritorno della Serie B ConTe.it, tutti per un turno ad eccezione di Mignanelli, squalificato per due gare.

SOCIETA'

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore numerosi fumogeni e bengala; recidiva; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. AVELLINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere un proprio collaboratore, al termine della gara, nel recinto di giuoco, rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MIGNANELLI Daniele (Ascoli): per avere, al 27° del secondo tempo, rivolto ad un Assistente espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GOLUBOVIC Petar (Novara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PESCE Simone (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SIGNORI Francesco (Ternana Unicusano): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CERRI Alberto (Perugia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

COPPOLARO Mauro (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIONISI Federico (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DONKOR Isaac (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LARIBI Karim (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VOLTA Massimo (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

ZAJC Miha (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

