Il Var anche in Serie B nei play-off e nei play-out Lo ha chiesto ufficialmente il presidente Balata

Gli errori arbitrali in Serie A sono diminuiti, o meglio, sono stati corretti in corsa grazie all'utilizzo del Var (Video Assistant Referee). Anche in Serie cadetta, considerate le innumerevoli sviste dei direttori di gara si rende necessario l'utilizzo della strumentazione tecnologica. Sono tanti i presidenti a invocarla, da Taccone al patron dell'Ascoli e allo stesso Lotito, oltre a tante altre società. Ebbene c'è una novità. Il presidente Mauro Balata ha parlato all'Adnkronos dell'introduzione del Var anche in Serie B, addirittura nella stagione in corso:

"Si è assolutamente vero, la Lega B sta lavorando e vorrebbe procedere all’introduzione del Var fin dai playoff e playout della corrente stagione sportiva, ove possibile, per portare poi l’utilizzo dell’ausilio tecnologico in modo definitivo nelle gare della prossima stagione sportiva".

Quindi arriva l'ok non solo per i mondiali in Russia, il Var sarà introdotto anche nella serie cadetta. "La nostra Lega, infatti, su mio impulso – continua Balata - ha già da diversi mesi avviato uno studio di fattibilità del progetto per capire i costi, tecnologici ed infrastrutturali ed è in attesa di conoscere dall’Aia costi, tempi e modi per procedere all'adozione del Var che, a mio avviso, garantirà un apporto importante in termini di regolarità e trasparenza al nostro campionato. Con un miglioramento anche in termini di serenità nell’accettazione delle decisioni all’interno del campionato di Serie B ConTe.it".

Maurizio Grillo