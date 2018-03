Tuia-Salernitana, possibile rinnovo a fine stagione Il calciatore è in scadenza, ma la società ha grande fiducia nel difensore

Come abbiamo rimarcato ieri, la forza della Salernitana è rappresentata da un reparto difensivo di ottimo livello per la categoria e che può essere un punto di partenza anche per il futuro. Vitale e Pucino sono due terzini di spessore, Mantovani e Casasola giovani con enormi margini di miglioramento, Schiavi la colonna di esperienza che può fare ancora benissimo in cadetteria, senza dimenticare che Monaco potrebbe essere riconfermato e che Popescu è stato strappato ad una concorrenza assai agguerrita. In rosa c'è anche Alessandro Tuia, ormai a Salerno dalla stagione 2012-13, capitano della Salernitana, tra i migliori in campo a Frosinone e rispolverato da Colantuono dopo un periodo di panchina dettato anche da problematiche di natura fisica. 122 presenze, un gol (pesantissimo- ma in fuorigioco- col Savoia), l'ex Foligno ha sovente alternato prove importanti ad altre da dimenticare, complici quelle disattenzioni inspiegabili che, ad ora, non gli hanno permesso di andare oltre la serie B. Che possa esserci ancora la Salernitana nel suo futuro? Possibile, anche perchè il giocatore non ha ancora firmato per nessun altro club pur essendo in scadenza e molto corteggiato dallo Spezia. Il presidente Mezzaroma, il cognato Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani hanno rinviato il discorso alle prossime settimane, ribadendo però stima incondizionata nei confronti del giocatore. Si parla di un possibile rinnovo biennale per quella che è diventata una bandiera granata.

Gaetano Ferraiuolo