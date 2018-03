Salernitana-Novara: il notiziario della preparazione Le due squadre hanno ripreso oggi la preparazione in vista della sfida di domenica

Sono ripresi questo pomeriggio al campo “Volpe” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Stefano Colantuno hanno aperto la seduta con un riscaldamento atletico in palestra seguito da esercitazioni per il possesso palla. La seduta di allenamento è terminata con una partita tattica e un lavoro difensivo in situazioni di gioco. Fisioterapia per Akpa Akpro e Bernardini.

Doppia seduta in programma domani per i granata al via alle ore 10:30 al campo “Volpe”. L’allenamento si svolgerà a porte chiuse.

QUI NOVARA

Dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Di Carlo, oggi al C.S. “Novarello-Vilaggio Azzurro” è avvenuta la ripresa delle attività in vista della trasferta di Salerno. Questo pomeriggio Casarini & co. si sono ritrovati alla club house di Granozzo, e alle 15,30 sono scesi in campo per il primo allenamento verso la delicata sfida valevole per l'undicesima giornata di Serie B.

Dopo una fase iniziale dedicata al riscaldamento e al risveglio muscolare, i ragazzi hanno alternato la parte atletica al lavoro con la palla, prima di cimentarsi in un’esercitazione tecnico-tattica su terreno ridotto. L’allenamento è durato 90 minuti circa.

Moutir Chajia ha svolto in gruppo la prima parte della seduta; Marco Chiosa e Ronaldo, lievemente affaticati, hanno osservato una sessione di allenamento differenziato. Fisioterapia per Lorenzo Montipò, reduce da una contusione all’anca nel corso di Novara-Palermo. Assente Lorenzo Dickmann, impegnato con la Nazionale U21. La squadra tornerà al lavoro domani alle 10,30: previsto un allenamento sul campo 4 di Novarello.

