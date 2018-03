Lega B, curiosità dell'ultimo turno: Frosinone a secco da 246' Centesima vittoria da tecnico professionista per mister Breda

Le curiosità sul turno appena concluso segnalate da Football Data:

19 Dopo il suo gol decisivo contro il Venezia, sono ora 19 i punti arrivati all’Empoli grazie alle reti determinanti di Alfredo Donnarumma, il giocatore che “pesa” di più nella Serie B ConTe.it 2017/18.

200 Vittoria 200 per Serse Cosmi in campionati professionistici in Ascoli-Ternana Unicusano2-1. Il coach di origini perugine ne ha collezionate 63 in serie A, 86 in serie B e 61 in Lega Pro.

100 Centesima vittoria da tecnico professionista per Roberto Breda, che somma finora 77 successi in Serie B, 17 in Lega Pro, 4 in Coppa Italia e 2 in altri tornei.

246 Il Frosinone a secco da 246’: ultima rete ciociara firmata Citro al 24’ di Frosinone-Novara 1-0 del 3 marzo scorso.

1 La giornata delle prime volte: prima volta che Andrea La Mantia tocca la doppia cifra di gol segnati in una stagione di Serie B (l’anno scorso a Vercelli si era fermato a quota 9), prima doppietta in carriera professionistica per Alberto Cerri.

6 Stagione d’oro per Andrea Rispoli, alla sesta marcatura stagionale: il difensore del Palermo ha eguagliato il suo primato stagionale, come l’anno scorso, in A, sempre in maglia rosanero.

