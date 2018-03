Lapsus su Astori costa caro allo speaker del Perugia La curiosità: la decisione della società biancorossa

Un lapsus sul nome di Davide Astori costa il posto allo speaker dello stadio Curi di Perugia. E' questo il singolare episodio raccontato dal portale Umbria24.it e che ha diviso l'opinione pubblica. Stando a quanto si legge sul noto sito, in occasione della partita casalinga contro il Brescia, il Perugia dell'ex capitano granata Roberto Breda aveva organizzato un omaggio durante l’ingresso in campo con la scritta ‘Ciao Davide’ impressa sul davanti delle maglie, seguita da un minuto di raccoglimento e da un pensiero rivolto alla famiglia, a tutti i suoi cari e alla Fiorentina. Sarà stata sicuramente per l'emozione e per la commozione del momento, ma lo speaker Francesco Bircolotti ha sbagliato la pronuncia del nome del compianto calciatore ribattezzandolo "Astolfi", certamente un errore non voluto che è capitato con frequenza a tanti professionisti e che nulla toglie alla bravura di Bircolotti. Quest'episodio, però, ha spinto patron Santopadre ad assumere una drastica decisione: esonero dall'incarico e sostituzione con Marco Taccucci, altra voce storica del mondo biancorosso. Il diretto interessato, ad ogni modo, si è scusato pubblicamente chiudendo la vicenda con rammarico, ma senza ulteriori polemiche.

Gaetano Ferraiuolo