Il regolamento risolve l'enigma: col Venezia gol di Palombi Il retroscena lo svela Alessandro Rossi: "Ho toccato per ultimo il pallone, ma..."

Uno dei "misteri" di questa stagione risale alla partita vinta dalla Salernitana in casa contro il Venezia per 3-2, primo successo casalingo della gestione Colantuono. Nella circostanza, in occasione del gol del momentaneo 3-0, si aprì una sorta di dibattito: aveva segnato Palombi o Rossi? "Comunque è una rete biancoceleste" si commentava ieri simpaticamente in studio, "No, ora siamo della Salernitana" la bella replica dell'attaccante di Viterbo che, rispondendo alla domanda posta da un telespettatore, ha posto fine all'amletico dilemma: il gol è stato assegnato a Simone Palombi che, dunque, va inserito nel lungo elenco di calciatori che, nella storia, hanno timbrato il cartellino nel giorno della loro prima partita con la casacca granata. Il motivo? Lo spiega lo stesso Rossi nel corso della trasmissione Granatissimi in onda ogni martedì su Ottochannel, canale 696 del digitale terrestre: "Ricordate la finale di Champions tra il Milan e il Liverpool, quando Pirlo calciò la punizione e il pallone andò in porta dopo il tocco di Inzaghi? Il nuovo regolamento attribuirebbe quella rete a Pirlo, non all'attaccante. Dopo la gara con il Venezia ho letto le normative attuali: se il tocco di un giocatore non sfalsa la traiettoria del pallone, il gol è assegnato a chi ha calciato per primo in porta. Nell'occasione specifica io toccai per ultimo quasi con la suola della scarpa, ma chi ha visionato le immagini sostiene che la sfera sarebbe entrata lo stesso. Vale lo stesso criterio dell'autogol, è successo di recente un fatto simile a Napoli con Mario Rui". Insomma Rossi resta fermo a due pur essendo stato materialmente l'ultimo a partecipare all'azione vincente. Un episodio simile si verificò a Salerno nella stagione 1998-99, quella della serie A, ironia della sorte proprio contro la Lazio. Gli almanacchi attribuiscono il gol vittoria a Giacomo Tedesco, ma Di Vaio esultò come non mai sostenendo di aver spizzato per ultimo la sfera di testa. Ancora oggi ci sono molti dubbi, ma alla fine quello che conta è il risultato. E quel gol, di Palombi-Rossi, regalò tre punti fondamentali al cavalluccio marino.

Gaetano Ferraiuolo