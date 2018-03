Laverone: "Lite con Avallone? Ci tenevo molto al derby" L'ex: "Sbagliato ridurre tutta la stagione alle due gare perse con la Salernitana"

Conferenza stampa questa mattina per Lorenzo Laverone, terzino destro in forza all'Avellino finito nel mirino dei tifosi della Salernitana non solo per l'eccessiva esultanza dopo il gol segnato all'andata, ma anche per l'alterco con il team manager granata Salvatore Avallone proprio sotto la curva Sud. La terza sconfitta su tre in un derby non è stata ancora digerita dall'ex difensore del Vicenza, abbastanza dispiaciuto anche per alcune esternazioni del tecnico Walter Novellino che ha parlato soprattutto di problemi caratteriali: "A inizio stagione sentivo parlare addirittura di play off, quando l'organico era al completo ricordo che abbiamo fatto delle ottime partite. Non si può ridurre tutto ai due derby persi contro la Salernitana. Lite con Avallone? Sono cose che succedono in gare così sentite, ci tenevo in modo particolare a quella sfida. Non penso che l'Avellino abbia soltanto problemi caratteriali: forse ci sono anche situazioni tecnico-tattiche che stanno incidendo sul nostro percorso. Ardemagni è troppo isolato in avanti, probabilmente andrebbe meglio con due punte". Certo è che le due sconfitte contro la Salernitana non hanno alzato affatto l'umore del gruppo biancoverde e dell'allenatore: la sensazione è che la sfida di domenica contro la Pro Vercelli dei salernitani Grassadonia e Fusco possa essere decisiva non solo ai fini della classifica, ma anche per le sorti di Novellino.

Gaetano Ferraiuolo