Citro: se ci avessero assegnato quel rigore netto... L'attaccante del Frosinone torna a parlare della gara contro la Salernitana

L'attaccante salernitano del Frosinone Nicola Citro è tornato a parlare, durante un'intervista rilasciata a Ciociaria Oggi, della gara contro la Salernitana. “La B è un campionato molto difficile, dopo aver corso a tutta velocità e speso tante energie credo sia normale avere un momento di calo – ha dichiarato il calciatore - Comunque ci sono ancora tanti punti in palio e noi dobbiamo continuare a lavorare come sempre per conquistare un obiettivo che è alla nostra portata. Sabato qualche episodio ci ha penalizzato, se a inizio ripresa ci avessero assegnato il rigore netto la partita poteva però cambiare”. Insomma, il rigore a rivedere le immagini, non è sembrato poi così netto e una squadra, considerata una corazzata per la categoria, non dovrebbe nemmeno attaccarsi a questo tipo di episodi, ma fare un profondo mea culpa e riconoscere il merito agli avversari.

M.G.