Prossimo turno: big match a Pescara, a Parma da tripla Tanti allenatori rischiano l'esonero. Grassadonia-Fusco vs Avellino

Si giocherà quasi certamente di domenica a causa della sosta della serie A la trentaduesima giornata del campionato cadetto, primo di dieci turni che chuderanno una stagione assolutamente indecifrabile e che non ha ancora emesso nessun verdetto. Il big match è quello dell'Adriatico di Pescara, laddove i biancazzurri di Epifani, scottati dal pareggio maturato in extremis ad Avellino anche grazie ad un rigore dubbio concesso ai padroni di casa, ospiteranno un Empoli lanciatissimo verso la promozione diretta, capace di battere il Venezia anche senza il suo capocannoniere Caputo e di blindare la vetta pur avendo ancora una gara da recuperare. Il Pescara, tuttavia, non può concedersi ulteriori passi falsi: un altro ko potrebbe far sprofondare definitivamente nel baratro dei play out una squadra che patron Sebastiani ha probabilmente sopravvalutato e che non era all'altezza, almeno sulla carta, delle altre due retrocesse. Servono i gol di Pettinari, tra i primi nella classifica dei bomber, ma a segno soprattutto nelle prime otto giornate. Tutto da seguire anche Parma-Foggia. Al netto degli ingenti investimenti invernali, i ducali continuano a cadere con una certa frequenza e hanno detto praticamente addio al salto diretto di categoria, i rossoneri stanno trovando la necessaria continuità anche tra le mura amiche e, con un match ancora da recuperare, potrebbero addirittura cambiare in corsa il proprio obiettivo e vivere quello del Tardini quasi come uno scontro diretto. Non dovesse arrivare un successo, D'Aversa potrebbe essere esonerato: circola già con insistenza il nome di Roberto Stellone.

D'Aversa, però, non è l'unico allenatore in bilico. Novellino si gioca tantissimo a Vercelli e, dopo aver incassato qualche risposta "piccata" di Laverone, dovrà assolutamente vincere al Piola per dare un calcio alla crisi e non rimettere in gioco una diretta concorrente. Sarà una sorta di derby per Fusco e Grassadonia, sconfitti immeritatamente all'andata e desiderosi di riprendere il cammino dopo lo stop di Carpi che ha posto fine ad una serie di 8 risultati utili di fila. Boscaglia, invece, è alla sua ultima spiaggia, ma non sarà semplice difendere la panchina nel catino infuocato del San Nicola di Bari, pronto a trascinare i biancorossi verso una vittoria che terrebbe accesa la fiammella della speranza per il secondo posto. Va detto, però, che Palermo e Frosinone hanno compiti abbastanza agevoli: i rosanero ospitano un Carpi indecifrabile, ma comunque da rispettare, i ciociari vanno a casa di una Ternana virtualmente retrocessa e mentalmente assai condizionata dal ko di Ascoli. A proposito dell'Ascoli, i bianconeri cerceranno punti salvezza al Picco di La Spezia nell'anticipo del sabato. Chiudono il quadro della trentaduesima giornata Cremonese-Entella (occhio al calo dei grigiorossi), il derby tra Venezia e Cittadella e il posticipo tra Cesena e Perugia, con gli ex tecnici Castori e Breda a confronto.

Gaetano Ferraiuolo