La stampa nazionale sulle parole di Rossi il "predestinato" Il potere mediatico della Salernitana, l'attenzione dei giornali laziali sui propri tesserati

Non solo parte della stampa locale (con un articolo del portale Salernonotizie), ma anche tantissime testate nazionali si sono soffermate in queste ore sulle dichiarazioni rilasciate in escluiva alla redazione di OttoChannel dall'attaccante della Salernitana Alessandro Rossi nel corso della trasmissione "Granatissimi"(clicca qui), contenitore di approfondimento in onda ogni martedì alle 21 dedicato alla tifoseria granata che ha dato voce ad un potenziale campione del presente e del futuro. L'emittente di Oreste VIgorito (visibile sul canale 696 del digitale terrestre e tv esclusivista della Salernitana) continua a dare spazio a tutte le società calcistiche campane e, per la prima volta dopo tantissimo tempo, i tifosi hanno potuto interagire in prima persona con un tesserato ponendo domande attraverso le nostre pagine facebook (per mettere mi piace clicca qui) o telefonando in diretta, una partecipazione emotiva popolare che ha entusiasmato il calciatore e che sicuramente premia la scelta di società e dirigenza di far conoscere attraverso i mass media un ragazzo di grande talento e che ha parlato con la maturità del veterano manifestando un sincero amore per la piazza di Salerno. A conferma del potere mediatico della Salernitana di Lotito, Mezzaroma, Fabiani e di una tifoseria straordinaria e che fa sempre parlare di sè, l'articolo pubblicato ieri mattina ha fatto praticamente il giro d'Italia. Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, sul suo personale e seguitissimo sito, ha riportato le dichiarazioni principali lasciando intendere che Rossi potrebbe indossare la maglia della Salernitana anche nella prossima stagione dopo aver rinnovato e prolungato il suo contratto con la Lazio.

Proprio la stampa biancoceleste segue sempre con attenzione il rendimento dei propri tesserati sparsi in giro per l'Italia e così "Cittàceleste", "Lalaziosiamonoi" e "Lazionews24" hanno ricostruito i dettagli della trattativa sottolineando il ruolo fondamentale del direttore sportivo della Lazio Tare e lasciando intendere che Rossi è uno dei pochi prodotti del vivaio laziale che sta riuscendo a farsi apprezzare dalla tifoseria granata, sempre molto critica verso i giovani dirottati a Salerno da Lotito, ma pronta ad imparare dalla lezione Strakosha. "Nel mio futuro non escludo nulla, in questo momento il mio pensiero è esclusivamente rivolto alla Salernitana. Se in futuro la dirigenza biancoceleste dovesse decidere di girarmi ancora in prestito in serie B, farei di tutto per tornare a Salerno. Di questa città mi piace tutto, so che se Strakosha e Luiz Felipe stanno facendo benissimo in A è anche grazie alla loro esperienza in granata. Qui c'è tutto per puntare in tempi brevi alla serie A, devo ringraziare Lotito che mi ha dato questa opportunità, il direttore sportivo Tare, ma anche mister Bollini che mi ha voluto gestire per non caricarmi di eccessive responsabilità. L'Arechi è uno stadio che fa la differenza, se non avessi accettato avrei potuto apprezzarlo soltanto da avversario e me ne sarei pentito" lo stralcio dell'intervista maggiormente gettonato. Anche sul web in tantissimi hanno fatto i complimenti a Rossi, qualcuno lo ha addirittura indicato come "il giovane più forte della B". Il politico Lello Ciccone, durante la trasmissione, ha dichiarato quanto segue: "Mi ha colpito molto questo ragazzo, ha tutte le potenzialità tecniche e umane per arrivare a grandissimi livelli. Ovviamente speriamo con la maglia della nostra squadra del cuore. E' semplice, genuino, anche dietro le quinte ha rimarcato il suo affetto sincero per Salerno e la sua voglia di restare anche in futuro".

Gaetano Ferraiuolo