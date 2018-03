Riecco Di Paolo: Salernitana tre volte in 11 contro 9! La curiosità: con lui battuti Novara e DI Carlo per 1-0. Quello striscione di protesta al Vestuti

Sarà il signor Aleandro Di Paolo a dirigere la sfida in programma domenica pomeriggio allo staadio Arechi tra Salernitana e Novara.Il 40enne fischietto della sezione di Avezzano, al settimo anno di can A-B, ha raccolto 130 gettoni di presenza in cadetteria con il bilancio di 50 vittorie interne (42,73%), 45 pareggi (32,73%), 35 vittorie esterne (24,55%), 40 rigori concessi e 50 espulsioni. Si tratta indubbiamente di un fischietto di grandissima esperienza, pronto per il salto di categoria e che ha sempre mostrato personalità senza farsi intimorire dalla componente ambientale. In più è una sorta di amuleto per i colori granata, come tutti i tifosi avranno modo di ricordare. Sono ben 9, infatti, i precedenti con la Salernitana, con un bilancio complessivo di cinque vittorie e quattro pareggi. Sono tante le curiosità legate al signor Di Paolo. Basti pensare che tre volte su 9 la Salernitana è rimasta in doppia superiorità numerica chiudendo la partita in 11 contro 9: è accaduto rispettivamente nel 2010-11 contro Verona ed Alessandria (con tanto di proteste in conferenza stampa dell'attuale tecnico del Napoli Maurizio Sarri) e quest'anno nella trasferta di Parma, con due cartellini rossi sacrosanti a danno dei ducali e un penalty solare concesso alla Salernitana che, in parte, permise di far passare in secondo piano l'errore commesso nel primo tempo, quando convalidò su indicazione dell'assistente la rete dei padroni di casa viziata da un netto fuorigioco. Altra curiosità: c'era Di Paolo ad arbitrare nell'unico precedente in cui la Salernitana è riuscita a battere il Novara in casa: il match finì 1-0, segnò Alfredo Donnarumma su assist di Odjer e Torrente salvò la sua panchina. L'anno scorso, invece, i granata vinsero sempre per 1-0 (gol di Coda) contro lo Spezia allenato da Di Carlo, attuale guida tecnica dei biancazzurri. Che anche stavolta possa andar bene al cavalluccio marino?

Tornando indietro nel tempo, comunque, i granata hanno battuto rispettivamente il Verona (due volte), il Bassano e il Novara, pareggiando per 1-1 contro l'Alessandria. Nella Tim Cup nell' agosto 2016 finì 0-0 tra Benevento e Salernitana al termine dei supplementari, con qualificazione ai rigori dei granata. L'ultimo precedente all'Arechi è esattamente di un anno fa: 0-0 casalingo contro il Cittadella e direzione di gara praticamente perfetta dal primo al novantesimo.Di Paolo era anche l'arbitro della finale play off contro il Verona, vinta per 1-0 dai granata dinanzi a 30mila spettatori. Poco prima del match, fu esposto uno striscione ironico nei pressi dello storico stadio Vestuti indirizzato proprio all'arbitro, un modo per chiedere maggiore equità di giudizio dopo la disastrosa direzione del signor DI Bello al "Bentegodi" che incise notevolmente sull'esito degli spareggi. Nel complesso, comunque, Di Paolo è un buon arbitro e ha sempre portato fortuna ai colori granata.

Gaetano Ferraiuolo