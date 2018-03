Comunicato U.S.Salernitana La nota sul sito ufficiale

Pochi minuti fa l'ufficio stampa della Salernitana capitanato dal responsabile Gianluca Lambiase ha emesso una nota rivolta ai tifosi granata. Ecco il testo del comunicato riportanto integralmente: L’U.S. Salernitana 1919 ricorda che il biglietto è nominativo e incedibile, pertanto si invitano i tifosi a verificare che i dati e la tariffa riportata sul tagliando acquistato siano congrui ai dati del documento d’identità dell’utilizzatore del ticket. Al fine di facilitare i controlli di rito, si ricorda di esibire contestualmente al tagliando un documento d’identità valido (carta d’identità e o tessera sanitaria per Under 14). Eventuali violazioni riscontrate all’accesso allo Stadio possono comportare sanzioni amministrative da parte degli organi di controllo o segnalazioni agli organismi vigenti (DASPO)". Evidentemente questa precisazione si è resa necessaria per alcuni problemi che si sono verificati nelle scorse settimane, ovviamente indipendenti dalla volontà del sodalizio granata.

Redazione Sport