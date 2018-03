Pedullà: ecco il futuro di Stefano Colantuono L'indiscrezione conferma quanto detto nelle scorse settimane

Quando la società decise di esonerare Alberto Bollini, in tanti si chiedevano da cosa potesse dipendere un ribaltone tecnico dal momento che la classifica era tutto sommato buona e che il trainer di Poggio Rusco era riuscito a conquistare una lunga serie di risultati positivi pur convivendo con l'emergenza. Quando Lotito, Mezzaroma e Fabiani ufficializzarono l'ingaggio di Colantuono, però, si capì che la volontà era quella di avviare un progetto ambizioso e di affidarlo ad un allenatore con grande carisma, profondo conoscitore della categoria e che potesse reggere le pressioni di una piazza così importante come quella di Salerno. Tradotto: un anno di transizione per conoscere ambiente, squadra, strutture e giocatori per poi tentare il grande salto. Almeno si spera. Dopo un inizio difficile accompagnato dalle voci di un esonero dopo la sconfitta con il Parma (in realtà la società non ha mai pensato di cambiare guida tecnica, gli stessi calciatori si strinsero al fianco del mister con un comunicato stampa emesso prima di Ascoli), Colantuono sembra abbia trovato la quadratura del cerchio e la sua Salernitana ha collezionato tre risultati utili di fila attraverso il bel gioco, con i successi in scioltezza su Ascoli e Avellino e il prezioso 0-0 di Frosinone. Stando a quanto riportato dal sito del noto giornalista Alfredo Pedullà, la Salernitana ha già deciso di riconfermare il mister per la prossima stagione non solo per effetto di un contratto che scadrà a giugno del 2019 (con rinnovo automatico in caso di promozione), ma anche perchè ne ha apprezzato le qualità ed è convinta di poter aprire un ciclo. Prima quota 50 punti, poi sarà già futuro. Un futuro che, per la prima volta nell'era Lotito-Mezzaroma, vede già scritto il nome dell'allenatore ancor prima che finisca la stagione sportiva.Anche questo è un bel segnale.

Gaetano Ferraiuolo