Colantuono carica il gruppo, si riparte dal 4-3-3 A Novara piacevoli problemi di abbondanza: le ultime dai campi

Sono ripresi questo pomeriggio al campo “Volpe” gli allenamenti della Salernitana che, in un clima freddo e sotto una pioggia battente, ha continuato a preparare al meglio la sfida di domenica pomeriggio contro il Novara che porebbe risultare determinante per gli obiettivi futuri. E' un Colantuono carico e motivato quello che sta guidando il gruppo in questi giorni decisamente più sereni dopo un periodo alquanto buio; il trainer granata non vuole assolutamente incappare in cali di concentrazione e ha battuto sovente su un concetto ripetendolo come un mantra ai suoi ragazzi: "Non abbiamo fatto niente, non abbiamo fatto niente". Tradotto: chiunque abbasserà l'intensità nel corso degli allenamenti rischia di perdere il posto anche se reduce da un'ottima prestazione. Del resto lo spogliatoio ha sempre apprezzato l'atteggiamento franco e coinvolgente dell'allenatore, molto più "sergente di ferro" rispetto al suo predecessore e finalmente in grado di trovare un undici quasi base senza stravolgere formazione partita dopo partita. Nel corso della sgambatura in famiglia contro la formazione Primavera terminata con il risultato di 5 a 0 sono state mischiate le carte in tutti i reparti, ma la sensazione è che la Salernitana si opporrà al Novara con il medesimo undici che a tratti ha dominato a Frosinone: Radunovic tra i pali, difesa con Schiavi e Tuia al centro e Pucino e Casasola sulle corsie esterne, in mediana Ricci, Minala e Kiyine a supporto del tridente composto da Di Roberto, Sprocati e Bocalon. Scalpitano, ma resteranno quasi certamente in panchina i vari Monaco, Zito, Signorelli, Della Rocca, Palombi e Rosina, pienamente recuperato Rossi che spera di entrare nella ripresa. Orlando sta lavorando finalmente con il gruppo, ma dovrebbe essere convocato per la trasferta di Empoli, al massimo per Bari. Akpa Akpro e Bernardini si sono sottoposti a seduta fisioterapica e sono gli unici due indisponibili. La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 10:30 al campo “Volpe”. L’allenamento si svolgerà a porte chiuse.

Grande concentrazione anche in casa Novara. I biancazzurri si sono ritrovati oggi pomeriggio a Novarello e mister Di Carlo ha diretto sul campo 6 la seduta interamente animata dall’utilizzo della palla. Marco Chiosa, Pompeu Da Silva Ronaldo e Lorenzo Montipò sono rientrati in gruppo e hanno svolto l’intera seduta di allenamento. Facile prevedere che tutti e tre vestiranno una maglia da titolare contro la Salernitana. Moutir Chajia non è al top e resta in dubbio, lavoro differenziato per Federico Maracchi e Moustapha Beye che non sono comunque dei titolari nello scacchiere tattico piemontese. Squalificato Golubovic, l'unico problema è sulla destra: per il resto il mister è alle prese con piacevoli problemi di abbondanza e potrebbe rispolverare dal primo minuto anche l'atteso ex Daniele Sciaudone, mentre in avanti si va verso la conferma del duttile ed imprevedibile terzetto composto da Sansone, Puscas e Maniero, un tridente di spessore e degno di squadre che lottano per obiettivi ben più ambiziosi. Assente Lorenzo Dickmann, impegnato con la Nazionale Under 21.

Gaetano Ferraiuolo