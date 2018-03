VIDEO | Salernitana-Novara: i precedenti Il video dell'U.S. Salernitana 1919

Sono 4 i precedenti ufficiali giocati in Campania tra Salernitana e Novara con un bilancio di una vittoria granata, due pareggi e un successo esterno dei piemontesi. La prima sfida risale alla stagione 1966/1967 mentre l’ultimo confronto risale alla scorsa stagione. Nelle 3 gare di Serie B la Salernitana non ha mai perso e nemmeno subito gol: 0-0 nel 1966/1967 e nel 2016/2017, 1-0 nel 2015/2016. L’unica volta che il Novara ha vinto e segnato è stato l’11 settembre 2005 in C1, 2-1, con le marcature di Rubino al 62’ e Martinetti al 90’ dopo provvisorio vantaggio dei padroni di casa, con Di Vicino al 15’. Il bilancio a livello realizzativo è di perfetta parità con due reti messe a segno da entrambe le squadre.

1966/1967 Serie B Salernitana – Novara 0 – 0

2005/2006 Serie C1 Salernitana – Novara 1 – 2 (Di Vicino)

2015/2016 Serie B Salernitana – Novara 1 – 0 (Donnarumma)

2016/2017 Serie B Salernitana – Novara 0 – 0

M.G.