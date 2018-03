Salernitana: occhio al Novara, squadra temibile in trasferta Statistiche a favore dei granata, ma...

E' in programma domenica alle 15 allo stadio Arechi la gara valevole per l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B tra Salernitana e Novara. La squadra di Colantuono è in serie positiva da tre giornate: due vittorie ad Ascoli e in casa contro l'Avellino e un ottimo pareggio a Frosinone. Mister Di Carlo da quando è subentrato al posto di Corini, sta facendo discretamente bene, anche se nelle ultime cinque gare è uscito sconfitto per tre volte. Il suo Novara è però reduce da due risultati positivi conseguiti nello scontro diretto contro il Brescia e un buon pareggio contro il Palermo. Dunque, si tratta di due tecnici che finalmente stanno dando un'impronta alla propria squadra.

I dati statistici della Lega B, che tengono conto, ovviamente, delle gestioni tecniche precedenti, vedono nel confronto la Salernitana in vantaggio per: gol (40 vs 35), occasioni create e assist (30 vs 23), tiri (365 vs 354), tiri in porta (140 vs 121), percentuale tiri in porta (38 vs 34), tiri dentro area (189 vs 161), corner (140 vs 127), cross fatti (523 vs 521), percentuale cross (45 vs 42), cross riusciti (237 vs 221), contrasti (462 vs 341), contrasti vinti (441 vs 341), passaggi (11838 vs 11202), passaggi completati (9533 vs 8754) e percentuale passaggi (81 vs 78). Da parte piemontese vantaggio solo per: tiri fuori area (176 vs 193) e percentuale contrasti (95 vs 100). La compagine di Di Carlo è anche più “cattiva” per ammonizioni 63 vs 73 ed espulsioni (4 vs 5).

Almeno secondo le statistiche, la Salernitana sembra favorita, anche perchè avrà il vantaggio di giocare di fronte al pubblico amico. La condizione fondamentale per i granata sarà la massima concentrazione, anche perchè il Novara ha ottenuto, nell'arco dell'intero campionato, cinque vittorie esterne a fronte delle quattro casalinghe. Quindi si tratterà di una gara molto combattuta e dal risultato tutt'altro che scontato.

Tra i recordman: Sprocati da parte dei padroni di casa, Di Mariano per gli ospiti.

Ultimi incontri tra le due squadre

24/10/17 Novara-Salernitana-Frosinone 2-3

04/02/17 Salernitana-Novara 0-0

10/09/16 Novara-Salernitana 1-0

03/04/16 Novara-Salernitana 1-1

15/11/15 Salernitana-Novara 1-0

Le gare di campionato ultime cinque

SALERNITANA

17/03/18 Frosinone-Salernitana 0-0

11/03/18 Salernitana-Avellino 2-0

03/03/18 Ascoli-Salernitana 1-3

26/02/18 Salernitana-Parma 0-1

23/02/18 Spezia-Salernitana 3-0

NOVARA

17/03/18 Novara-Palerno 2-2

12/03/18 Novara-Brescia 2-1

03/03/18 Frosinone-Novara 1-0

27/02/18 Novara-Foggia 0-1

24/02/18 Avellino-Novara 2-1

Di seguito le principali statistiche della gara:

Gol

Salernitana 40 Novara 35

Occasioni create

Salernitana 30 Novara 23

Assist

Salernitana 30 Novara 23

Reti bianche

Salernitana 15 Novara 15

Tiri

Salernitana 365 Novara 354

Tiri in porta

Salernitana 140 Novara 121

Percentuale tiri in porta

Salernitana 38 Novara 34

Tiri fuori area

Salernitana 176 Novara 193

Tiri dentro area

Salernitana 189 Novara 161

Corner

Salernitana 140 Novara 127

Cross fatti

Salernitana 523 Novara 521

Percentuale cross

Salernitana 45 Novara 42

Cross riusciti

Salernitana 237 Novara 221

Contrasti

Salernitana 462 Novara 341

Contrasti vinti

Salernitana 441 Novara 341

Percentuale contrasti

Salernitana 95 Novara 100

Passaggi

Salernitana 11838 Novara 11202

Passaggi completati

Salernitana 9533 Novara 8754

Percentuale passaggi

Salernitana 81 Novara 78

Ammonizioni

Salernitana 63 Novara 73

Espulsioni

Salernitana 4 Novara 5

GOL

Mattia Sprocati (Salernitana) 9

Riccardo Bocalon (Salernitana) 8

George Puscas (Novara) 7

Marco Moscati (Novara) 4

Francesco Di Mariano (Novara) 3

Assist e Occasioni create

Mattia Sprocati (Salernitana) 6

Marco Moscati (Novara) 6

Luigi Vitale (Salernitana) 4

Riccardo Maniero (Novara) 4

Marco Calderoni (Novara) 3

AMMONIZIONI

Daniele Sciaudone (Novara) 9

Andrea Mantovani (Novara) 9

Luigi Vitale (Salernitana) 7

Joseph Minala (Salernitana) 7

Federico Casarini (Novara) 7

Maurizio Grillo