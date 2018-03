Salernitana-Novara, il dato aggiornato della prevendita Obiettivo quota diecimila ancora distante, ma mancano ancora due giorni

Non ci si poteva certo attendere la stessa risposta avuta nel derby contro l'Avellino, ma non sembra nemmeno migliorata di molto la situazione, riguardo alle gare precedenti la prevendita della gara contro il Novara. La partita contro i piemontesi assume un' importanza fondamentale per il cammino dei granata, considerato che si tratta di uno scontro diretto per evitare i play-out (che vale quindi sei punti). La squadra di mister Di Carlo (e di Corini prima) tra l'altro ha un andamento abbastanza positivo per quanto concerne le gare al di fuori delle mura amiche. Il dato aggiornato della prevendita alle 13 circa parla di 1477 tagliandi staccati (di cui 17 per il settore riservato agli ospiti). In effetti, considerando che si giocherà domenica, mancano poco più di 48 ore alla gara e c'è la possibilità di incrementare sensibilmente il numero delle presenze allo stadio, che potrà contare anche sui 3580 abbonati.

Maurizio Grillo