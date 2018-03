Di Carlo: ci serve continuità, chance per Sciaudone Le parole del tecnico del Novara in vista della trasferta di Salerno

Quella di domenica tra Salernitana e Novara sarà una sfida importante, soprattutto in chiave salvezza. Lo sa bene Mimmo Di Carlo, tecnico dei piemontesi, che in conferenza stampa detta le linee guida per fare bene. Di seguito il video apparso sulla pagina ufficiale del Novara:

Simone Gallo