Giovanni Tedesco: Colantuono un lusso per la B L'ex calciatore granata analizza anche lo stato d'animo dei tifosi

Giovanni Tedesco, che insieme al fratello Giacomo ha lasciato un ottimo ricordo a Salerno nella Salernitana dei record ai tempi della promozione in Serie A, intervenuto a pianetaserieb.it, ha parlato anche della sua ex squadra, soffermandosi sull'attuale tecnico Colantuono. Discutendo sul cambio di guida tecnica al Perugia, con il passaggio da Giunti a Breda, l'ex calciatore granata ha detto: «Non saprei dire se è stato l’avvicendamento in panchina ad invertire la rotta, anche perché nutro grande stima per entrambi i tecnici, con cui ho giocato e vinto il campionato ai tempi della Salernitana».

Il collega Emanuele Garbato, a questo punto, considerato che è stato proprio Giovanni a citarla, gli ha chiesto sulle difficoltà della squadra di Lotito, che sta incontrando sulla sua strada anche quest'anno, nonostante appunto, abbia un allenatore di assoluto spessore come Colantuono.«Innanzitutto confermo ciò che hai detto di Colantuono – ha risposto Tedesco - sia a livello tecnico che umano: è un lusso per la B. Mi auguro che possa fare un ottimo rush finale e portare la squadra a giocarsi uno degli ultimi posti per i play-off, perché, così come per Perugia e Palermo, fa male vedere una società che ha una storia così importante lontana dalla A. Io so cosa significa per i tifosi la maglia granata e, forse, così come a Palermo, sentono il bisogno di un cambiamento. Magari considerano l’era Lotito terminata e desiderano di potersi affidare ad un nuovo imprenditore».

M.G.