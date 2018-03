Empoli-Salernitana: prevendita a partire da domani Biglietti in vendita su tutto il circuito Bookingshow e online con modalità stampa a casa

Dalle ore 09:30 di sabato 24 marzo saranno in vendita i biglietti per la gara Empoli Fc Vs Us Salernitana 1919, valida per la trentatreesima giornata di Serie B 2017-18 in programma giovedì 29 marzo 2018 alle ore 20:30 allo stadio Castellani di Empoli.

Settore riservato ai sostenitori della Società US SALERNITANA 1919: CURVA SUD

Biglietti in vendita su tutto il circuito Bookingshow e online con modalità stampa a casa. La vendita dei biglietti per il sostenitori della Società US SALERNITANA 1919 inizierà sabato 24 marzo alle ore 09:30 e terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di mercoledì 28 marzo pv. E’ pertanto sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Sulla base di quanto indicato dal Protocollo d’Intesa del 4 Agosto 2017 sulla fruizione degli stadi “il rilancio della gestione, tra partecipazione e semplificazione” ed in assenza di valutazione di gara a rischio da parte dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive si comunica che la vendita dei biglietti per il settore Ospiti (Curva Sud) sarà effettuata senza la richiesta della carta di fidelizzazione (anche per l’utente residente nella regione di provenienza della squadra ospite). Si precisa, inoltre, che pure l’utente residente in regioni diverse da quella di provenienza della squadra ospite non necessita più della carta di fidelizzazione per accedere al settore ospiti. In base alle sopra citate disposizioni ministeriali il titolo di accesso emesso avrà comunque il requisito della nominatività e sarà necessario presentare un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo. Ricordiamo che è fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. E’ consentito l’acquisto dei tagliandi tramite web con la sola modalità “Stampa a casa”, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli Fc www.bookingshow.it (si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi).

Come concordato in sede di G.O.S. per i residenti nella REGIONE CAMPANIA è attiva anche la vendita per i settori di Poltronissima, Poltrona e Tribuna Inferiore dello Stadio Carlo Castellani di Empoli, sempre senza obbligo di carta di fidelizzazione.

Prezzo del biglietto (comprensivo già di diritti di prevendita) INTERO: €. 14,00 (Quattordici/00)

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta Il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per il Settore Curva Sud Ospiti.

Capienza del settore “Curva Sud Ospiti”: 1000 (mille) posti

Accesso al settore “Curva Sud Ospiti”: varchi 01-02-03-04-05

Apertura ingressi stadio “Carlo Castellani”: dalle ore 18:30 salvo differenti comunicazioni.

CLICCARE QUI PER I PUNTI VENDITA

Foto Wikipedia

Redazione Sport