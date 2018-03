Di Carlo-Colantuono: i vari precedenti Le squadre del tecnico granata imbattute in casa e sempre in gol

Stefano Colantuono e Mimmo Di Carlo, due tecnici di grande esperienza al confronto. Di seguito i vari precedenti tra i due allenatori e le rispettive squadre.

I PRECEDENTI COLANTUONO – DI CARLO

Squadre di Colantuono imbattute in casa e sempre in gol

Nona sfida tecnica ufficiale tra Stefano Colantuono e Mimmo Di Carlo: finora il bilancio è di 3 vittorie per il coach granata, 3 pareggi e 2 affermazioni del mister dei piemontesi. In casa –su 5 sfide – formazioni di Colantuono imbattute, con score di 3 vittorie e 2 pareggi a proprio favore ed anche sempre in gol, 7 marcature totali.

2005/06 serie B Atalanta Mantova 2-1 (a casa Colantuono) 0-1 (a casa Di Carlo)

2007/08 serie A Palermo Parma 1-1 (a casa Colantuono) ---- a casa Di Carlo)

2011/12 serie A Atalanta ChievoVerona 1-0 (a casa Colantuono) 0-0 a casa Di Carlo)

2013/14 serie A Atalanta Livorno 2-0 (a casa Colantuono) --- a casa Di Carlo)

2016/17 serie B Bari Spezia 1-1 (a casa Colantuono) 0-1 a casa Di Carlo)

I PRECEDENTI COLANTUONO – NOVARA

Nel 50% dei casi è pareggio

Stefano Colantuono – da tecnico – affronta per la settima volta, da avversario, il Novara. In bilancio 2 successi per l’attuale allenatore della Salernitana, 3 pareggi (nella metà delle sfide disputate) ed 1 vittoria piemontese.

2010/11 serie B Atalanta Novara 1-1 (a casa Colantuono) 0-2 (a Novara)

2011/12 serie A Atalanta Novara 2-1 (a casa Colantuono) 0-0 (a Novara)

2015/16 coppa Italia Udinese Novara 3-1 (a casa Colantuono) --- (a Novara)

2016/17 serie B Bari Novara 0-0 (a casa Colantuono) --- (a Novara)

I PRECEDENTI DI CARLO – SALERNITANA

Di Carlo in vantaggio

Domenico Di Carlo sfida per la quinta volta, da allenatore, la Salernitana in partite ufficiali: nei 4 precedenti l’attuale tecnico del Novara ha ottenuto 2 successi, 1 pareggio ed 1 sconfitta (nell’unico precedente disputato in Campania).

2015/16 coppa Italia Spezia Salernitana 2-0 (a casa Di Carlo) --- (a Salerno)

2015/16 serie B Spezia Salernitana 3-1 (a casa Di Carlo) --- (a Salerno)

2016/17 serie B Spezia Salernitana 1-1 (a casa Di Carlo) 0-1 (a Salerno)

Maurizio Grillo