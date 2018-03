Probabile formazione: confermato il blocco di Frosinone La Salernitana si prepara alla sfida di domani nel segno della continuità di scelte

Poco più di 24 ore e Salernitana e Novara si contenderanno il 32° turno della Serie B 2017/18, in un Arechi che, come ci si poteva aspettare, non confermerà i numeri sugli spalti rispetto al derby. Domani granata e Gaudenziani si giocheranno punti pesanti in chiave salvezza: la Salernitana potrebbe conquistare un enorme vantaggio su quella che ad oggi è una concorrente diretta, il Novara potrebbe lasciarsi alle spalle la zona calda della classifica. Per Colantuono sarà l’ennesimo banco di prova, ed il tecnico romano non cambia linea: 4-3-3 con lo stesso blocco della scorsa gara allo “Stirpe”. Tra i pali c’è Radunovic, tornato oggi dal ritiro serbo grazie ad un permesso della Federazione. Nella linea difensiva ci sarebbe dovuto essere il ritorno di Schiavi, ma quest’ultimo ha accusato problemi muscolari. Ancora titolare Monaco, dunque, con Tuia al suo fianco, Pucino a sinistra e Casasola a destra. A centrocampo le chiavi della regia saranno affidate a Ricci, in netto vantaggio su Signorelli. Ai suoi lati Kiyine è inamovibile, mentre Minala sta accusando un calo nelle ultime uscite. Il camerunense però dovrebbe essere comunque preferito ad Odjer, il quale si accomoderà in panchina. Così come Rossi, recuperato ma più indietro nelle gerarchie rispetto al tridente titolare composto da Di Roberto-Bocalon-Sprocati. In panchina si potrebbe rivedere Orlando, mente Palombi ed Adamonis sono ancora impegnati con le proprie nazionali.

PROBABILE FORMAZIONE:

SALERNITANA (4-3-3):

P - Radunovic 90%

D - Casasola 90%

D - Monaco 75%

D - Tuia 90%

D - Pucino 90%

C - Minala 70%

C - Ricci 70%

C - Kiyine 90%

A - Di Roberto 90%

A - Bocalon 90%

A - Sprocati 90%

Panchina:

Russo, Vitale, Mantovani, Asmah, Popescu, Odjer, Zito, Signorelli, Della Rocca, Rosina, Rossi.

Ballottaggi:

Monaco 75% - Mantovani 25%.

Minala 75% - Odjer 25%

Ricci 75% - Signorelli 25%.

In dubbio: Orlando, Schiavi.

Indisponibili: Adamonis, Bernardini, Akpa Akpro, Palombi.

Simone Gallo