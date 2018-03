Novara, i convocati: quasi tutti disponibili Di Carlo si affida al tridente Sansone-Macheda-Puscas, Sciaudone e Ronaldo titolari

Al termine della seduta di rifinitura svolta questa mattina, il tecnico del Novara Domenico Di Carlo ha diramato l'elenco dei convocati. Come noto non ci saranno nè Dickamann (impegnato con la nazionale giovanile) nè lo squalificato Golubovic, per il resto il trainer biancazzurro potrà contare praticamente sull'intera rosa a disposizione. Ancora non sono stati sciolti gli ultimi dubbi di formazione, sebbene questa mattina il mister abbia provato un 3-4-1-2 decisamente a trazione anteriore. Orientativamente, dunque, il Novara scenderà in campo con il recuperato Montipò tra i pali, difesa composta dagli esperti Troest, Mantovani e Chiosa, con Moscati "sacrificato" a destra, Casarini sull'out opposto e Sciaudone e Ronaldo, attesissimi ex, in cabina di regia. In avanti Sansone agirà alle spalle di Puscas e Macheda, leggermente favorito su Riccardo Maniero. In panchina anche Di Mariano, calciatore che però ha spesso dimostrato di poter essere incisivo da subentrante e molto apprezzato da Di Carlo. Non è da escludere, però, un 3-5-2 più abbottonato per sfruttare le ripartenze: in quel caso potrebbe restar fuori Macheda, oggetto del desiderio della Salernitana nel recente passato e attaccante che non è riuscito a fare la differenza come la società si aspettava al momento della firma. Ecco l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Benedettini, Farelli, Montipò

DIFENSORI: Bove, Calderoni, Chiosa, Del Fabro, Mantovani, Seck, Troest

CENTROCAMPISTI: Casarini, Moscati, Nardi, Orlandi, Ronaldo, Sciaudone

ATTACCANTI: Di Mariano, Lukanovic, Macheda, Maniero, Puscas, Sansone

Gaetano Ferraiuolo