E' già futuro: Bellomo virtualmente granata La conferma arriva dalla dirigenza della Samb

Come stiamo rimarcando da diverse settimane, le operazioni di mercato condotte quest'anno dalla società hanno avuto un duplice obiettivo: rinforzare la rosa e porre basi importanti anche per l'immediato futuro. Si può infatti certamente rimarcare che calciatori come Casasola, Mantovani, Ricci, Bocalon, Sprocati, Odjer, Vitale, Pucino, gli stessi Akprò e Signorelli rappresentino un punto di partenza anche per la Salernitana che verrà, senza dimenticare che la Lazio potrebbe decidere di dirottare nuovamente in prestito a Salerno elementi come Rossi e Orlando dall'indiscutibile valore tecnico, ma che, per motivi diversi, non hanno avuto modo di farsi apprezzare in pieno dalla tifoseria. Sempre in ottica futura da San Benedetto trapela una notizia alquanto interessante: sembra, infatti, che l'estroso esterno offensivo Nicola Bellomo, ad un passo dalla Salernitana già a gennaio, abbia già un accordo con il sodalizio di via Allende a partire dal prossimo primo luglio. Lo conferma Andrea Gianni, dg della Samb, intervistato da VeraTV: "Bellomo andrà a Salerno perchè molto probabilmente avrà avuto la Salernitana come interlocutore durante le trattative invernali. Per quanto mi riguarda, il mio interesse esclusivo è che renda al massimo delle sue potenzialità da qui fino al termine del campionato e che faccia bene per la nostra squadra. C'è una sorta di precontratto che prevede la possibilità in futuro di giocare in serie B, dipenderà dalla sua volontà. Rapporti con la Salernitana? Con Fabiani c'è un'amicizia, non è mica uno scandalo. Vi faccio notare, però, che in questi anni non c'è stata alcuna operazione tra le società. Si era parlato di Rizzo, ma la trattativa non è andata in porto". Voci di corridoio sussurrano che la Salernitana abbia messo gli occhi su due talenti della Samb, spesso elogiati anche dal tecnico salernitano Eziolino Capuano: il centrocampista Bove e l'attaccante esterno Di Massimo.

Gaetano Ferraiuolo